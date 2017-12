MLL arrive sur PartnerVine







ZURICH, December 13, 2017 /PRNewswire/ --

Meyerlustenberger Lachenal précurseur de la stratégie axée sur la technologie pour les fusions-acquisitions

Meyerlustenberger Lachenal (MLL), un cabinet d'avocats de premier plan en Suisse, a débuté sa vente automatisée de documents juridiques sur PartnerVine aujourd'hui. MLL est le premier cabinet d'avocats au monde à vendre des documents de fusion automatisés au grand public. Les fusions-acquisitions et les restructurations intragroupes postérieures à la clôture sont des éléments importants de la pratique des cabinets d'avocats du monde entier, que MLL s'apprête à bouleverser en aidant les juristes d'entreprise à s'acquitter eux-mêmes d'une plus grande partie du travail lié aux fusions et restructurations intragroupes.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/587149/PartnerVine.jpg )



« MLL surenchérit avec notre stratégie axée sur la technologie. Nous débutons avec les fusions intragroupes, pour lesquelles nos documents automatisés augmenteront la capacité des juristes d'entreprise à gérer une fusion. S'ils ont besoin de conseils personnalisés, nos services sont associés à nos documents automatisés. C'est le meilleur moyen d'intégrer les avantages de la technologie avec notre vaste expertise juridique », déclare Alexander Vogel, directeur du groupe Corporate Finance chez MLL à Zurich.

« MLL est le premier cabinet d'avocats au monde à proposer cette offre. Les fusions-acquisitions et le travail d'intégration post-clôture est un générateur du chiffre d'affaires pour les cabinets d'avocats du monde entier, mais, jusqu'à présent, ceux-ci ont uniquement recherché la technologie dédiée aux fusions-acquisitions et les restructurations intragroupes postérieures à la clôture si cela ne nuisait pas à leurs marges. MLL dit que les fusions intragroupes ne sont rien de particulier, et donne aux juristes d'entreprise les outils pour réaliser eux-mêmes une plus grande partie des travaux d'intégration post-clôture, notamment les fusions intragroupes. Dans la mesure où les juristes internes ont accès à l'expertise de MLL quand ils en ont besoin, il s'agit d'une offre intéressante, inédite jusqu'à présent », affirme Jordan Urstadt, PDG de PartnerVine.

MLL commence son offre avec une série de documents relatifs aux restructurations intragroupes, et projette de la développer pour proposer une série complète de documents comprenant des formulaires d'entreprise standard, des documents liés à la finance et aux fusions-acquisitions, et des contrats relatifs aux TIC en lien avec ses principaux domaines de pratique. Autre première, MLL vend des documents automatisés sur PartnerVine à la fois en anglais et en allemand, et prochainement en français. Par ailleurs, il n'y a aucune restriction quant aux personnes qui peuvent acheter les documents de MLL. Si l'acquéreur d'un document juridique automatisé désire un conseil juridique de la part de MLL, une vérification de conflits d'intérêts devra être réalisée.

MLL lance ces documents en version bêta pour permettre aux premiers utilisateurs de donner leur avis, de développer la communauté et d'améliorer l'offre.

Pour tout complément d'information sur PartnerVine, rendez-vous à l'adresse http://www.partnervine.com.

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 03:30 et diffusé par :