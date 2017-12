L'expansion mondiale de Symmetrytm atteint une nouvelle étape avec le déploiement en Europe de la plateforme d'hébergement cloud HANA







Expansion de la plateforme moderne de Symmetry pour soutenir les implémentations importantes de SAP ; entrée en service des déploiements de clients, notamment un grand fabricant multinational d'équipements industriels

BROOKFIELD, Wisconsin et AMSTERDAM, 13 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Symmetry a annoncé aujourd'hui le nouveau déploiement à Amsterdam de sa plateforme d'hébergement cloud, élargissant de manière significative l'infrastructure mondiale de l'entreprise pour offrir la gestion d'applications SAP, la sécurité, la gouvernance, le risque et la conformité et les services d'hébergement. Déployée dans un centre de données respectueux de l'environnement de niveau 3, la plateforme cloud d'Amsterdam s'intègre aux quatre autres déploiements mondiaux de Symmetry pour offrir aux clients d'hébergement une plus grande souplesse opérationnelle, une redondance géographique et une rentabilité de coûts pour leurs implémentations SAP et SAP HANA.

L'expansion européenne développe encore plus la capacité de Symmetry à soutenir les entreprises multinationales qui valorisent l'implémentation d'instances SAP proches de bureaux européens. Cela est aussi idéalement adapté aux entreprises européennes exigeant un site initial pouvant être étendu sur une plateforme mondiale unifiée. Symmetry a inclus la technologie de surveillance d'applications de prochaine génération et de reporting pour les applications SAP et SAP HANA en tant que partie standard de ses offres, et il a déployé de nouveaux services novateurs en direction des clients, notamment la reprise après incident en tant que service, et SIEM en tant que service, ainsi que sa suite logicielle ControlPanelGRC®, leader de l'industrie dans la gouvernance, la gestion des risques et l'automatisation de la conformité pour les environnements SAP.

« L'expansion de la plateforme cloud d'Amsterdam est le jalon le plus récent pour Symmetry dans son développement d'une présence mondiale et la consolidation de sa position de leader dans la fourniture mondiale d'hébergement spécialisé d'applications et de services de gestion pour les petites, moyennes et grandes entreprises utilisant SAP », a déclaré Pete Stevenson, le PDG de Symmetry. « Symmetry répond à une demande du marché pour une solution qui soit « la meilleure des deux mondes » pour l'hébergement cloud de SAP et pour la qualité supérieure de service qui fait notre renommée, combinés à une présence mondiale et au support que les clients exigent. Cette différenciation ne fera que se renforcer à l'avenir, car nous continuons à étendre nos déploiements de plateformes en Europe et en Asie ».

Premier déploiement de clients

Symmetry a aussi annoncé qu'il a collaboré avec smartShift Technologies pour améliorer le déploiement initial de clients sur la plateforme d'Amsterdam. La plateforme cloud de Symmetry sera l'environnement d'hébergement de l'une des suites SAP Business du client de smartShift dans des implémentations de HANA et de SAP Business Warehouse on HANA. Ce déploiement du grand fabricant multinational d'équipements d'industriels, directement sur la plateforme et prévue pour être pleinement opérationnelle au premier trimestre de 2018,.intègre en plus la reprise après incident de Symmetry en tant que service.

« Notre projet de modernisation SAP des clients nécessitait une plateforme cloud SAP HANA de nouvelle génération, qui offre des SLA leaders de l'industrie pour que la disponibilité et la dispersion géographique puisse offrir une continuité des opérations », a déclaré Seth Henry, PDG de smartShift. « La combinaison offerte par Symmetry d'une conception de plateforme cloud avancée, d'un service incroyablement agile et d'expertise SAP a fait de cette entreprise le partenaire d'hébergement idéal pour nous, et cela nous permettra de faire migrer très rapidement nos implémentations SAP étendues. ».

La plateforme d'Amsterdam est un composant important de la stratégie continue de Symmetry pour développer son infrastructure et un portefeuille de services novateurs extensibles, hautement sécurisés, afin d'offrir un soutien mondial supérieur aux entreprises utilisant SAP. Au fur et à mesure de son développement, la société s'est acquis une reconnaissance, et notamment :

en étant sélectionnée pour fournir la plateforme d'hébergement cloud mondiale pour les implémentations de SAP et SAP HANA par United VARs, la plus grande alliance mondiale de partenaires de distribution SAP ;

en remportant le grand prix 2017 du Hewlett Packard Enterprise « Service Provider Award for Customer Excellence ».

À propos de Symmetry

Symmetrytm est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion d'application et d'hébergement cloud hybride, avec une expertise approfondie dans la gestion d'application SAP. Symmetry est un partenaire de SAP depuis 2005, certifié pour l'hébergement SAP et les opération Cloud et SAP HANA®. Véritable extension de votre équipe informatique, Symmetry accorde une importance primordiale à l'expérience clientèle et offre des solutions à la fois flexibles et personnalisées pour répondre aux exigences commerciales uniques des entreprises. Symmetry soutient les entreprises internationales dans tous les secteurs avec une approche axée sur les clients qui fournit une expertise technique avancée, combinée avec une infrastructure cloud extensible, redondante, de haute disponibilité, soutenue par un modèle d'assistance des opérations 24/7/365. Avec une longue expérience et une méthodologie éprouvée pour fournir des solutions hybrides comprenant une infrastructure d'hébergement dans un cloud privé administré avec des services de gestion d'application d'entreprise, Symmetry fournit des solutions informatiques qui permettent de réduire le coût total de propriété et d'optimiser les performances et la sécurité des systèmes les plus critiques de nos clients.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/589181/Symmetry_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 03:13 et diffusé par :