PHOENIX 2018 : montant record du prix des artistes émergents

- Plus de 500 candidats - prix de 20 000 ? - publication de la liste des finalistes

Plus de 500 artistes ont postulé pour « PHOENIX - le prix des artistes émergents ». Avec un montant de 20 000 ? à la clé, c'est le prix le plus élevé de son genre. Ses créateurs, eurobuch.com et l'Evangelische Akademie à Tutzing, n'ont jamais reçu autant de candidatures. La liste des 10 finalistes a été publiée.

Pour sa 11e édition, « PHOENIX - le prix des artistes émergents » est plus convoité que jamais. Plus de 500 candidatures ont été étudiées par le jury au cours des dernières semaines. Des artistes originaires d'Allemagne ont postulé, mais aussi d'Australie, des États-Unis et de nombreux autres pays. Le prix PHOENIX est très connu dans le monde de l'art international comme tremplin servant à lancer des carrières professionnelles, avec un soutien sur le long terme apporté par ses créateurs et l'ouverture des portes des galeries.

Les 10 finalistes, parmi lesquels le lauréat sera choisi en février 2018, sont : Carine Doerflinger, Henrik Eiben (Japon), Hirofumi Fujiwara (Japon), Olga Golos (Russie), Katharina Mörth (Autriche), Martin Müller, Katharina Reschke (Russie), Slava Seidel (Ukraine), Moritz Urban, Martin Veigl (Autriche).

Les membres du jury auront la difficile tâche de choisir le lauréat pour 2018 : Ursula von Rheinbaben (artiste, étudiante en maîtrise du professeur Antonio Lopez Garcia, Académie des beaux-arts à Madrid), Daniel J. Schreiber (historien de l'art et directeur du Buchheim Museum der Phantasie, Bernried, Allemagne) et Judith Stumptner (directrice adjointe de l'Evangelische Akademie, Tutzing, Allemagne). Le prix sera décerné le 19 avril 2018 à l'Evangelische Akademie, à Tutzing, en Allemagne.

