Le géant japonais de l'assurance, Sompo, utilise la plate-forme de prooV pour accélérer le processus de PoC (preuve de concept)







Le partenariat stratégique de prooV avec Deloitte fournit un laboratoire virtuel aux entreprises pour tester et mener leur PoC sur de nouvelles innovations

prooV, la première plate-forme de services de PoC au monde facilitant et rationalisant le processus de PoC (Proof of Concept, preuve de concept), a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique au niveau mondial avec Deloitte afin de proposer un Cyber Lab virtuel à ses clients internationaux. Le Cyber Lab, soutenu par prooV et inclus dans l'Innovation Tech Terminal de Deloitte, permet aux entreprises d'effectuer rapidement les PoC et d'évaluer de nouvelles technologies face aux menaces des cyberattaques, avant leur mise en oeuvre.

Sompo, une entreprise d'assurance majeure au Japon, est le premier client Deloitte à bénéficier du partenariat entre prooV et Deloitte. Grâce au Cyber Lab de Deloitte basé sur le prooV Red Cloud, Sompo peut simuler des cyberattaques sur de nouvelles solutions pendant la phase de PoC. De plus, Sompo ouvrira un centre technico-financier en Israël, afin d'évaluer les toutes dernières innovations en matière de cybersécurité, d'intelligence artificielle et d'Internet des objets.

« Les organisations ne peuvent pas se permettre de mettre en oeuvre une solution dans leur environnement IT sans l'avoir rigoureusement testée face aux menaces et faiblesses potentielles », a déclaré Toby Olshanetsky, co-fondateur et PDG de prooV. « Notre partenariat stratégique avec Deloitte nous ouvre une autre voie pour faire progresser notre mission, qui est de simplifier le processus PoC, tout en accélérant l'innovation d'entreprise. »

Red Cloud de prooV est un cloud privé qui permet aux clients de simuler des cyberattaques sur des technologies en cours de PoC, leur permettant ainsi d'évaluer le système de défense des solutions et leurs capacités de réponse avant leur déploiement. Au cours des prochaines semaines, Deloitte prévoit d'intégrer davantage de clients au Cyber Lab.

« L'innovation est la force vive de toute entreprise et les sociétés qui n'identifient pas, n'évaluent pas et n'investissent pas dans les bonnes technologies, auront du mal à survivre », a déclaré Tal Chen, Partenaire, Directeur en charge des collaborations technologiques chez Deloitte Israel. « Notre collaboration avec prooV donne aux entreprises, telles que Sompo les modules qui conviennent pour identifier les produits et services idéaux, afin d'acquérir un avantage face à la concurrence et de poursuivre leurs stratégies de croissance. »

