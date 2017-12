Symsoft voté fournisseur de pare-feux de SMS de niveau 1 par les opérateurs de réseaux mobiles pour la deuxième année consécutive







Pour la deuxième année consécutive, Symsoft, division dédiée aux opérateurs de CLX Communications AB (publ.) (XSTO: CLX), a été plébiscitée parmi un groupe d'élite de fournisseurs et a reçu l'appréciation la plus élevée « Fournisseur de pare-feux de SMS de niveau 1 » de la part des opérateurs de réseaux mobiles dans le nouveau rapport 2017 des performances des fournisseurs de pare-feux de SMS de Roaming Consulting Company (ROCCO).

Le rapport, qui a recueilli l'opinion de 172 opérateurs (dont 7 répondants de groupes d'opérateurs) dans 141 pays, constitue la référence mondiale pour les performances et le leadership en matière de pare-feux.

Dans le rapport, Symsoft a reçu la meilleure note devant les autres fournisseurs dans des domaines clés tels que la confiance et la capacité de protection contre les menaces A2P SMS entrantes et sortantes. Ce dernier éloge vient reconnaître la parfaite compréhension du marché par Symsoft et son approche collaborative pour la création d'une protection aux menaces exceptionnelle destinée aux opérateurs de réseaux mobiles. Symsoft s'est également classée première pour la « souplesse des modèles opérationnels » résultant d'un modèle de partage des revenus qui réduit les obstacles à l'accès pour de nombreux opérateurs.

Symsoft a également reçu la meilleure note pour ses « capacités de tests proactifs de pénétration de réseau », compte tenu de l'impact de son service de mise à jour de pare-feux intégré à sa suite de services de pare-feux de SMS qui lui permettent d'offrir la solution la plus solide de prévention de la fraude par SMS.

Petter Näslund, directeur adjoint de la gestion de produits chez Symsoft déclare : « Le rapport ROCCO sur les pare-feux est complet et fait figure de référence dans le secteur en matière d'évaluation des produits et des services de pare-feux. Atteindre le plus haut niveau pour la deuxième année consécutive souligne notre engagement à mettre au point une plateforme technologique perfectionnée, et notre compréhension des besoins en matière de sécurité des opérateurs mobiles et de l'importance d'une satisfaction forte des consommateurs de messagerie mobile pour assurer un avenir durable à l'écosystème. »

Le cabinet d'études mobileSQUARED estime que les routes grises SMS coûteront à l'écosystème de la messagerie d'entreprise 82 milliards de dollars entre 2015 et 2020 à moins que des pare-feux adéquats ne soient installés pour empêcher son utilisation de se généraliser.

À propos de Symsoft (http://www.symsoft.com)

Symsoft est un partenaire de confiance pour plus de 75 opérateurs mobiles sur quatre continents. Nous fournissons des logiciels et services innovants, robustes et évolutifs à nos clients dans les domaines du BSS en temps réel, des services à valeur ajoutée, de la prévention de la fraude et de la sécurité de la signalisation. Notre portefeuille d'applications et notre longue expérience nous permettent de fournir des solutions tout-en-un aux opérateurs traditionnels, aux opérateurs virtuels ainsi qu'aux fournisseurs de services de l'Internet des objets. Afin de répondre aux besoins de nos clients, nos solutions sont fournies sur place, en tant que service géré ou en nuage.

Nous créons de la valeur pour nos clients en renforçant leur position concurrentielle grâce à une réduction de leur délai de mise sur le marché, en leur donnant accès à de nouveaux flux de revenus, en limitant la fraude et en leur faisant bénéficier de baisses significatives du coût de possession grâce à des options de déploiement flexibles et à plusieurs niveaux de service.

Symsoft est la division dédiée aux opérateurs de CLX Communications AB (publ.) - XSTO:CLX (http://www.clxcommunications.com) dont les actions sont cotées au Nasdaq à Stockholm.

À propos de ROCCO (The Roaming Consulting Company )

ROCCO est une société de recherche, de stratégie et d'éducation 100 % neutre basée au Royaume-Uni. Depuis trois ans et demi, nous effectuons des recherches sur les fournisseurs de produits et de services d'itinérance et d'interconnexion pour le compte d'opérateurs de réseaux mobiles souhaitant prendre des décisions éclairées en matière de fournisseurs, ainsi que sur d'autres sujets brûlants les intéressant. Chaque année, plus de 500 opérateurs contribuent à notre recherche.

