Avis aux médias - Unifor et Unite rencontreront Bombardier pour discuter du conflit entourant Boeing







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Des syndicats représentant les travailleurs de Bombardier du Canada et de l'Irlande du Nord rencontreront Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, afin de discuter du problème commercial récurrent entourant Boeing et ses appareils C Series.

« La décision du 19 décembre que prendra le département du Commerce des États-Unis approche à grands pas et déterminera si le tarif injuste de 300 % touchant les appareils C Series de Bombardier entrera en vigueur, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Unifor et Unite ont uni leurs forces en vue de rechercher une solution au différend entre Bombardier et Boeing dans l'objectif commun de protéger les emplois bien rémunérés du secteur de l'aérospatiale dans les deux pays. »

Cette semaine, le leadership et les représentants du secteur de l'aérospatiale d'Unifor sont à Montréal pour élaborer une stratégie commune avec la délégation des travailleurs de Bombardier de l'Irlande du Nord menée par Steve Turner, secrétaire général adjoint d'Unite.

« Ensemble, Unite et Unifor mettront tout en oeuvre en vue de protéger les emplois de Bombardier et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, a indiqué Turner. Il est essentiel de mettre fin à la menace que représentent ces tarifs onéreux. »

QUOI : Unifor et Unite rencontreront Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier

OÙ : 800, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

QUAND : Mercredi 13 décembre 2017, à 8 h 30 (heure de l'Est)

QUI : Jerry Dias, président national d'Unifor



Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor



Steve Turner, secrétaire général adjoint d'Unite









Bombardier, qui est l'un des plus principaux employeurs du Canada, emploie plus de 24 000 travailleurs au Canada et crée environ 40 000 emplois indirects chez ses fournisseurs. Unifor est le principal syndicat du secteur privé au Canada et représente plus de 315 000 travailleurs, dans tous les secteurs principaux de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 23:11 et diffusé par :