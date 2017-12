En raison d'une perte de confiance, BIRKENSTOCK met fin aux livraisons par Amazon en Europe : rupture des relations commerciales à compter du 1er janvier 2018







Les consommateurs se font tromper par des produits de contrefaçon mis en vente sur Amazon Marketplace

BIRKENSTOCK GmbH & Co. KG et ses filiales mettent fin à leurs relations commerciales avec Amazon EU S.à.r.l. à compter du 1[er] janvier 2018. À cette date, BIRKENSTOCK cessera complètement les livraisons directes offertes par la filiale européenne du détaillant en ligne américain basée au Luxembourg. Cette décision s'applique à toute la gamme des produits BIRKENSTOCK.

L'entreprise familiale séculaire fait valoir ses droits contre le plus grand magasin en ligne du monde en invoquant l'existence d'une série de violations de la loi sur la plateforme Marketplace exploitée par Amazon, que l'opérateur de plateforme n'est pas parvenu à empêcher de son propre chef. À plusieurs occasions, BIRKENSTOCK a déposé une plainte selon laquelle des produits contrefaits et de piètre qualité qui enfreignaient les droits de propriété de la marque BIRKENSTOCK et induisaient les consommateurs en erreur quant à l'origine des marchandises étaient mis en vente sur la plateforme.

Mettant de côté les obligations juridiques, BIRKENSTOCK est d'avis qu'une partie intégrante d'une relation professionnelle de confiance voudrait que, dès la première notification de l'exploitant de la plateforme Marketplace d'une telle violation de la loi, Amazon ferait, de son propre chef, tout ce qui est en son pouvoir pour éviter ce type de violation et d'autres infractions similaires. À ce jour, Amazon n'a fait aucune déclaration contraignante visant à faire en sorte qu'aucun autre produit BIRKENSTOCK contrefait ne soit vendu sur la plateforme. Au contraire, il s'est produit d'autres violations juridiques d'une différente nature au cours des derniers mois, qu'Amazon n'est pas parvenu à prévenir de manière proactive.

Cette perte de confiance a amené BIRKENSTOCK à également mettre fin à ses relations commerciales avec le magasin en ligne en Europe. En janvier de cette année, BIRKENSTOCK avait cessé les livraisons gérées par Amazon USA aux États-Unis suivant une série d'incidents similaires dans cette région.

À propos de BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK est une marque de chaussures internationale qui est synonyme de qualité, de fonctionnalité et d'un bien-être intégral. Avec plus de 3 500 collaborateurs, cette entreprise familiale de tradition, aujourd'hui à sa sixième génération, est en outre l'un des plus grands employeurs de l'industrie de la chaussure allemande. Les racines historiques de l'entreprise remontent à l'année 1774. BIRKENSTOCK utilisait déjà le terme « lit de pied » dans les années 1930, lui ayant ainsi donné le sens qui est couramment admis par les consommateurs du monde entier aujourd'hui - un synonyme de confort exceptionnel pour la marche et la station debout. BIRKENSTOCK joue sur la scène internationale depuis le début des années 1970. Fabriquées en Allemagne, les sandales sont maintenant vendues dans plus de 100 pays sur tous les continents. BIRKENSTONE offre également une gamme croissante de chaussures fermées, de chaussures pour enfants et de chaussures de travail, ainsi que des produits spécialisés pour les détaillants orthopédiques, des chaussettes, des sacs et des chaussures. En 2017, BIRKENSTOCK a ajouté des systèmes de literie et une gamme de cosmétiques naturels (BIRKENSTOCK Natural Care) à son portefeuille de produits. Le siège social de l'entreprise se trouve à Neustadt (Wied). Neuf sites BIRKENSTOCK sont implantés en Allemagne, dans les Lander de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Hesse, de Bavière et de Saxe. L'entreprise familiale séculaire dispose également de ses propres bureaux de vente aux États-Unis, au Brésil, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Danemark, en Espagne et au Royaume-Uni.

Birkenstock GmbH & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.birkenstock-group.com

Le magasin en ligne se trouve à l'adresse http://www.birkenstock.com

Contact presse :

Adresse de contact :

BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (Wied)

Jochen Gutzy, directeur de la communication

Téléphone : +49-2683-9359-1241

Courriel : jgutzy@birkenstock-group.com



