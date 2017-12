GAC Motor rend 380 véhicules disponibles à titre de fournisseur officiel des voitures de service du Fortune Global Forum 2017







- Les véhicules de GAC font montre des réussites de la Chine en matière de fabrication automobile innovante lors du rassemblement des leaders mondiaux de la finance et des affaires

GUANGZHOU, Chine, 12 décembre 2017 /CNW/ - GAC Motor, le fabricant automobile affichant la croissance la plus rapide de la Chine, a été nommé fournisseur officiel des voitures de service du Fortune Global Forum 2017 (forum mondial Fortune 2017), ou « le forum », qui se tient à Guangzhou, en Chine. Dans le cadre de cet événement, la société rend 380 véhicules disponibles, dont sa berline GA8, son VUS GS8 et sa mini-fourgonnette GM8, démontrant ainsi sur une plate-forme mondiale les réussites innovantes des industries manufacturières chinoises.

Intitulé « Openness & Innovation: Shaping the Global Economy » (ouverture et innovation : façonner l'économie mondiale), le forum attire des leaders, des dirigeants de sociétés multinationales et les chefs des plus importantes entreprises de la Chine, qui se rassemblent pour discuter des enjeux et de l'avenir de l'économie mondiale.

Guangzhou abrite les bureaux de 288 des 500 sociétés Fortune, et 120 d'entre elles ont implanté leur siège social chinois ou mondial dans cette ville du sud. Le forum, en plus d'être une plate-forme qui permet à Guangzhou de présenter ses plus récentes réussites, fait aussi découvrir au monde entier les formidables occasions d'affaires qui s'y trouvent et le potentiel dont cette ville dispose.

Pendant l'événement de trois jours, les participants au forum ont été impressionnés par le design original, la qualité supérieure, le degré de sécurité cinq étoiles et l'excellente expérience de déplacement qu'offrent les berlines, les VUS et les mini-fourgonnettes élites de GAC Motor. Les invités ont remarqué que les véhicules de GAC Motor ont une allure robuste, de même que des courbes extérieures magnifiques et une finition intérieure sublime. Les dirigeants des sociétés multinationales ont aussi visité le siège social de GAC Motor pour découvrir le procédé de fabrication des automobiles et ont salué l'esprit innovant du fabricant ainsi que la confiance inégalée qui est accordée au secteur de la fabrication intelligente en Chine.

« Nous sommes honorés d'être nommés fournisseur officiel des voitures de service du Fortune Global Forum 2017. GAC Motor cherche à redéfinir les normes haut de gamme du marché chinois de l'automobile. Nos véhicules témoignent de la solidité et de la sophistication des capacités de production de l'industrie de la fabrication automobile en Chine ainsi que de l'approche innovante et ouverte qui est associée à la restructuration et à la mise à niveau industrielles », souligne Yu Jun, président de GAC Motor. « GAC Motor a complété son éventail de produits haut de gamme avec des designs révolutionnaires qui permettront de créer une expérience de conduite écologique et à faible émission de carbone. »

La berline élite GA8, le luxueux VUS GS8 et la toute première mini-fourgonnette GM8 qui ont été mis à contribution lors du forum forment la gamme de véhicules prestigieux de GAC Motor. La société est désormais le premier fabricant automobile à couvrir le spectre des berlines, des VUS et des mini-fourgonnettes de moyenne catégorie jusqu'au calibre haut de gamme, offrant une ligne complète de véhicules luxueux de classe C.

Étant un chef de file de l'industrie automobile chinoise et un pionnier de la stratégie de mise en oeuvre de l'IAB (Internet Architecture Board; conseil d'administration de l'architecture Internet) de Guangzhou, GAC Motor a accordé une grande attention au développement intelligent, internationalisé et numérisé. La société a enregistré un taux de croissance composé de 85 pour cent pendant six années consécutives, pavant ainsi une voie de développement axée sur l'innovation qui cible les marchés haut de gamme et qui place la qualité au premier rang.

L'objectif stratégique de GAC Motor est de créer une marque chinoise de renommée internationale vendue à l'échelle mondiale. En date de 2017, GAC Motor a mis sur pied un réseau international de service et de vente dans 14 pays couvrant le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est, l'Afrique et l'Amérique du Nord. La société a aussi construit dans la Silicon Valley son tout premier centre de R et D en Amérique du Nord, et elle prévoit faire son entrée dans le marché nord-américain d'ici 2019.

« GAC Motor est reconnue comme la "meilleure marque chinoise de voiture" (Best Chinese Car Brand) au sein des marchés internationaux. C'est donc essentiel pour nous de pousser davantage notre déploiement stratégique mondial, lequel permettra à l'industrie automobile chinoise de poursuivre sa transformation et de passer de fabricant de produits à créateur de marques réputées qui feront l'histoire de la Chine », déclare Yu Jun.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui développe et construit des véhicules ainsi que des moteurs, des pièces et des accessoires automobiles de haute qualité. En 2016, la société a enregistré un taux de croissance de 96 % en glissement annuel, soit le plus élevé parmi toutes les marques chinoises lors de la période correspondante. Aujourd'hui, GAC Motor occupe le premier rang parmi toutes les marques chinoises pour la cinquième année consécutive, selon l'étude initiale de 2017 de J.D. Power Asie-Pacifique sur la qualité en Chine (J.D. Power Asia Pacific's 2017 China Initial Quality StudySM [IQS]). La société compte produire 500 000 véhicules d'ici 2017 et 1 000 000 de véhicules d'ici 2020.

