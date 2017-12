Femmes exclues d'un chantier à proximité d'une mosquée - Fortement préoccupée, la ministre responsable du Travail, Dominique Vien, demande une vérification de la Commission de la construction du Québec

La ministre McKenna a souligné le leadership du Canada en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques et la promotion de la croissance écologique à l'occasion du sommet One Planet, organisé aujourd'hui par le président de la France,...

Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche?Tard » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que Monsieur Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration, a informé la Société de son intention de vendre 200 000 actions à droit...

Backbase 6 fait face aux principaux défis qui ralentissent la transformation numérique À l'occasion de Backbase Connect, sa conférence annuelle destinée aux clients qui a rassemblé 650 clients actuels et potentiels et partenaires, Backbase a lancé...

CoinPoker, une entreprise proposant une salle de poker en ligne basée sur la crypto-monnaie qui a vendu la totalité de ses actifs pré-ICO en seulement six jours et qui a déjà distribué 100 millions de CHP, organise désormais des tournois gratuits...