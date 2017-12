Backbase présente sa plate-forme de banque numérique de dernière génération







December 12, 2017

Backbase 6 fait face aux principaux défis qui ralentissent la transformation numérique

À l'occasion de Backbase Connect, sa conférence annuelle destinée aux clients qui a rassemblé 650 clients actuels et potentiels et partenaires, Backbase a lancé la dernière édition de sa grande plate-forme de banque numérique multicanaux : Backbase 6.

Backbase 6 est l'aboutissement de deux ans de travail effectué par l'équipe de développement de produits de Backbase, en étroite collaboration avec les clients de la version bêta et les partenaires. Ces professionnels garantissent la validation de toutes les fonctionnalités de Backbase 6 selon les paramètres du client en direct et la production éprouvée par ce groupe de clients de la version bêta.

« Backbase continue de mener la révolution de la banque numérique, en stimulant la modernisation et l'innovation dans le but d'accélérer la transformation numérique dans tous les segments bancaires essentiels », commente Jelmer de Jong, vice-président de la gestion des produits chez Backbase. « Aujourd'hui, nous avons dévoilé une nouvelle version majeure de notre plate-forme - Backbase 6 - qui offre un large éventail de nouvelles fonctionnalités. Backbase 6 intègre une architecture cloud native complète, des accélérateurs dédiés à la banque numérique, un nouveau backend de banque numérique, une nouvelle gamme de produits octroyant des habilitations et une architecture API (interface de programmation applicative) préparée pour l'avenir de l'Open Banking et la directive sur les services de paiement PSD2. Ces fonctionnalités permettent aux banques et aux coopératives de crédit du monde entier de réaliser tout leur potentiel numérique à tout moment, n'importe où, sur n'importe quel dispositif ».

Avec Backbase 6, les institutions financières vont disposer d'une plate-forme de banque numérique multicanaux de dernière génération, qui occupe une position de leader à la fois sur le classement de Forrester Wave évaluant les plateformes d'engagement pour la banque numérique (juillet 2017) et sur celui d'Ovum Decision Matrix visant à la sélection d'une plate-forme de banque numérique. Adoptée par plus de 100 institutions financières, Backbase est au service de plus de 150 millions d'utilisateurs finaux à l'échelle du globe.

Voici les caractéristiques et fonctionnalités principales de Backbase 6 :

Des services bancaires prêts à l ' emploi , grâce à des collections de widgets optimisés pour la banque de détail, la banque d'affaires, les services bancaires aux entreprises et la gestion de patrimoine. Ils couvrent toutes les facettes principales de la banque numérique, du site web réactif aux applications hybrides mobiles, en passant par les applications mobiles natives. Ils englobent le système de conception Backbase lancé récemment pour le prototypage rapide et la personnalisation accélérée des interfaces web et mobiles.

Disponibilité du produit :

Backbase 6 et les nouveaux composants du produit sont à la disposition de tous les clients de Backbase depuis le 27 novembre 2017. Les clients sont libres de choisir le moment où adopter et passer à la version Backbase 6 et peuvent donc le faire à leur propre rythme.

