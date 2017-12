CoinPoker distribue gratuitement 5 millions de tokens CHP lors de tournois







ROAD TOWN, îles Vierges britanniques, December 12, 2017 /PRNewswire/ --

CoinPoker, une entreprise proposant une salle de poker en ligne basée sur la crypto-monnaie qui a vendu la totalité de ses actifs pré-ICO en seulement six jours et qui a déjà distribué 100 millions de CHP, organise désormais des tournois gratuits lors desquels 5 millions de CHiPs seront émis au total. Cette décision insolite signifie que n'importe quel amateur de poker peut mettre la main sur des tokens dont la valeur potentielle est estimée à presque 1 500 ETH.

« Il est désormais possible de commencer à miner une crypto-monnaie en jouant gratuitement au poker ! C'est une première dans le monde des crypto-monnaies ! C'est vraiment extraordinaire », a déclaré le conseiller de CoinPoker, Tony G, à propos de cette opération promotionnelle. « C'est l'occasion de rassembler les membres de la communauté des crypto-monnaies et les joueurs de poker en les faisant participer à des tournois ensemble pour la toute première fois. »

Tous les tournois qui seront organisés dans le cadre de cette opération sont des « freerolls » (tournois pour lesquels l'inscription est gratuite), il suffit donc aux joueurs de télécharger l'application CoinPoker pour y participer. Ces compétitions ont commencé le 11 décembre et ont lieu toutes les demi-heures (il y en a donc 48 chaque jour), jusqu'à ce que les 5 millions de CHP soient distribués.

En plus des tournois quotidiens, des événements spéciaux seront aussi proposés chaque jour de la semaine. Les joueurs ont donc 220 occasions de gagner des CHP lors de cette opération promotionnelle. CoinPoker a également annoncé qu'il y aurait des tournois secrets, auxquels il serait uniquement possible d'accéder grâce à un mot de passe révélé par la marque sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et/ou Telegram).

« L'un des principaux avantages que présente ce lancement précoce, c'est que ces tournois vont constituer des tests de performance fiables pour l'application, ses outils et ses fonctionnalités », a indiqué Michael Josem, Head of Security de CoinPoker. « Il y a déjà des milliers de joueurs qui viennent participer aux tournois, et cela ne nous ravit pas seulement parce que notre communauté se développe, mais également parce que cela permet de tester notre système de sécurité. Nous sommes confiants, nous savons que les résultats seront bons. Mais nous souhaitons le mettre à rude épreuve pour voir comment le perfectionner et en faire un système absolument infaillible. »

En plus des 5 millions de CHP, d'autres tokens vont être distribués de la même manière une fois que l'ICO de CoinPoker sera terminée, au premier trimestre de 2018. Cette nouvelle phase devrait démarrer fin janvier/début février, et 275 millions de CHP doivent encore être émis. Les premières transactions avec échanges devraient aussi être finalisées à la même période.

CoinPoker essaie de résoudre les principaux problèmes qui affectent aujourd'hui le poker en ligne : la lenteur des transactions, les divers problèmes de paiement et le manque de transparence dans la logique de jeu. Pour y remédier, l'entreprise se sert d'un générateur de nombres aléatoires (RNG) pour les blockchains, utilise sa propre devise pour les parties de poker, le CHP, et a déployé un système de sécurité anti-triche et anti-fraude complet.

Renseignements complémentaires :

Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez consulter le livre blanc de CoinPoker accessible à l'adresse https://coinpoker.com/downloads/coinpoker-whitepaper.pdf et le document informatif d'une page à l'adresse https://coinpoker.com/downloads/coinpoker-onepager.pdf, ou visionner la vidéo de présentation sur la page https://www.youtube.com/watch?v=Sb_LGKh1-FI

Contact auprès des médias :

Michael Josem, josem@coinpoker.com ou +44-7456-664-602.

Paul Mikaliunas, paulius.mikaliunas@coinpoker.com

Site Internet : http://www.coinpoker.com

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 18:13 et diffusé par :