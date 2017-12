Déclaration de L'ACB sur la motion du conseil municipal de Montréal portant sur la taxation des boissons sucrées







TORONTO, le 12 déc. 2017 /CNW/ - L'Association canadienne des boissons est déçue d'apprendre que le conseil municipal de Montréal a adopté une motion, demandant au gouvernement du Canada de mettre en place une taxe sur les boissons sucrées.

La motion a été adoptée sans consultation avec l'industrie et les intervenants, dont les petites et moyennes entreprises qui seraient les plus touchées par une taxe de ce genre.

L'industrie des boissons mise sur l'innovation et croit que des solutions fondées sur des données probantes donnent de meilleurs résultats en santé. C'est pourquoi nous sommes fier du succès de notre initiative « Équilibre en calories », qui a permis d'éliminer des millions de calories, provenant du sucre, du régime alimentaire des Canadiens et ce depuis notre année de référence de 2015.

Les conclusions du rapport de l'Université de Waterloo, auxquelles les élus ont fait référence lors du débat sur la motion, sont basées sur des données qui ne reflètent pas le paysage canadien des boissons. Ces dernières ont été réfutées par le Sondage sur les communautés canadiennes et le rapport de référence de 2017 de l'initiative Équilibre en calories du Conference Board du Canada. Ces deux rapports démontrent que, depuis 2004, la consommation de calories provenant des boissons sucrées au Canada a diminuée d'au moins 30%.

Ces données récentes prouvent que la consommation de calories provenant des boissons sucrées est en baisse, mais les taux d'obésité continuent d'augmenter.

Les interventions fiscales comme les taxes à la consommation ne se sont pas révélées efficaces en termes de réduction de l'obésité. Ce qui fonctionne, ce sont des efforts réels, significatifs et coordonnés de la part du gouvernement, de l'industrie et des intervenants en santé et des consommateurs pour mettre en oeuvre des solutions fondées sur des données probantes.

L'Association canadienne des boissons et ses membres ont hâte d'entreprendre un dialogue collaboratif entre l'industrie, les organismes de santé et les fonctionnaires afin de développer des solutions holistiques pour créer un changement durable pour les Canadiens.

Pour en savoir plus sur l'initiative Équilibre en calories: http://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/2017/12/05/les-canadiens-consomment-moins-de-calories-sous-forme-de-boissons-rafraîchissantes-et-pourraient-bien-atteindre-la-cible-de-réduction-de-20-d-ici-2025

