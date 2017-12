Le Québec salue la nomination de l'honorable juge Richard Wagner à titre de juge en chef du Canada







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec salue la nomination, par le gouvernement du Canada, de l'honorable Richard Wagner au poste de juge en chef de la Cour suprême du Canada.

La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-Marc Fournier, ont tenu à souligner les grandes qualités de juriste du juge Wagner, mais également la décision du gouvernement fédéral de respecter le principe d'alternance. Ce principe établit que le poste de juge en chef du Canada est tenu en alternance par un juge du Québec, de tradition civiliste, et un juge d'une province régie par la common law.

Citations :

« Nous nous réjouissons de cette excellente nomination. L'honorable Richard Wagner est un juge hautement respecté qui saura s'inspirer des plus grandes valeurs canadiennes et québécoises. Cette nomination d'un juge en chef francophone du Québec respecte l'alternance entre les juridictions de common law et civiliste. Nous ne pouvons que saluer cette nomination importante et apprécier le fait que nous avons été entendus dans nos demandes. Je salue le respect ainsi manifesté envers la tradition civiliste propre au Québec. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

« Le gouvernement fédéral confirme l'importance du respect du principe d'alternance et du reflet par la Cour suprême du caractère bijuridique et bilingue du Canada. Le Québec, à titre de partenaire fédératif et de gardien de la tradition civiliste au pays, ainsi qu'en tant que nation francophone, avait écrit au gouvernement fédéral pour insister sur ces éléments. Le gouvernement fédéral a entendu la voix du Québec, portée aussi par l'Assemblée nationale dans une motion adoptée le 29 novembre dernier. »

Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Lien connexe :

Ministère de la Justice du Québec : www.justice.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 16:34 et diffusé par :