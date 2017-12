Air China et Air Canada étendent leur coopération stratégique, renforçant le réseau Canada-Chine avant le passage définitif au statut de coentreprise







Élargissement des services d'exploitation à code multiple vers un plus grand nombre de destinations au Canada et en Chine

Élargissement de l'accès aux salons pour les clients admissibles

Première promotion conjointe pour les voyageurs assidus à l'occasion de l'Année du tourisme Canada-Chine 2018

BEIJING et MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada et Air China Limited ont annoncé aujourd'hui qu'elles allaient élargir leur entente sur les services d'exploitation à code multiple et l'accès aux salons pour l'Année du tourisme Canada-Chine 2018, reconnaissant ainsi l'importance du tourisme et du commerce entre les deux pays. Tandis qu'Air Canada et Air China s'efforcent de parachever leur projet de coentreprise, tout en respectant les conditions réglementaires applicables des deux pays, les deux transporteurs Star Alliance ont également lancé leur première promotion conjointe pour les voyageurs assidus afin d'offrir aux membres de leurs programmes Aéroplan et PhoenixMiles respectifs jusqu'à 30 % de milles-bonis en plus à partir du 15 décembre 2017 pour les voyages admissibles effectués entre le 1er avril 2018 et le 15 juin 2018 sur tous les vols entre le Canada et la Chine, exploités par Air China et Air Canada.

En raison de l'élargissement des services d'exploitation à code multiple, Air China ajoutera son code sur le nouveau vol quotidien Montréal-Shanghai d'Air Canada, ainsi que sur les vols d'Air Canada à destination de Victoria, Kelowna, Saskatoon et Regina au départ de Vancouver.

Air Canada ajoutera quant à elle son code sur les vols d'Air China à destination de Zhengzhou, Xiamen, Shenzhen et Nanjing au départ de Beijing et sur le vol d'Air China entre Montréal et La Havane (Cuba). La coopération élargie sur les services d'exploitation à code multiple devrait prendre effet en avril 2018, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et gouvernementales.

Les deux transporteurs ont également élargi leur entente concernant l'accès à leurs salons. Outre les clients Star Alliance Gold, tous les clients d'Air China First et Business auront désormais accès aux salons Feuille d'érable d'Air Canada pour les vols internationaux. Situés dans les aéroports de Montréal et de Vancouver, ces salons récemment rénovés proposent une offre améliorée de nourriture et de boissons. Les clients admissibles d'Air Canada conserveront leur accès aux salons d'Air China à Beijing, à Shanghai et dans d'autres aéroports partout en Chine.

« Air China et Air Canada ont établi les bases d'une étroite coopération. Les deux parties renforceront leur coopération sur l'exploitation à code multiple, l'accès aux salons et les programmes de fidélisation, et déploieront plus d'efforts pour le projet de coentreprise », a déclaré Said Zhiyong Song, président d'Air China Limited. « En proposant une gamme plus large de produits et de services de qualité, Air China et Air Canada offriront plus de commodité et d'options à leurs clients. »

« Air Canada et Air China ont travaillé dur ces dernières années pour ouvrir de nouvelles lignes entre le Canada et la Chine. Le marché des voyages aériens entre le Canada et la Chine a d'ailleurs affiché une croissance annuelle moyenne frôlant les 14 pour cent depuis 6 ans, et la tendance devrait se maintenir selon l'IATA, l'organisation commerciale qui représente les transporteurs », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada à Beijing. « En tant que membres du réseau Star Alliance, nous sommes heureux de promouvoir notre coopération croissante avec Air China en proposant à nos clients la toute première promotion conjointe pour les voyageurs assidus. Nous nous efforçons actuellement de parachever notre entente de coentreprise définitive, qui approfondira notre coopération dans les domaines de la planification et des ventes afin d'offrir aux clients des deux transporteurs des options de voyage supplémentaires dans nos réseaux respectifs. »

Air Canada propose actuellement à ses clients des vols à code multiple exploités par Air China entre Beijing et Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Xi'an et Shenyang, ainsi que sur les lignes Montréal-Beijing et Vancouver-Beijing. Parallèlement, Air China vend à ses clients des vols à code multiple exploités par Air Canada entre Vancouver et Calgary, Edmonton, Toronto, Montréal, Ottawa et Winnipeg, ainsi qu'entre Montréal et Ottawa, Toronto et Winnipeg, mais aussi au départ de Vancouver et de Toronto à destination de Beijing et de Shanghai.

Air Canada assure jusqu'à 35 vols par semaine entre le Canada (Toronto, Vancouver et Montréal) et la Chine (Beijing et Shanghai). Air China exploite jusqu'à 11 vols par semaine entre la Chine et le Canada, au départ de Beijing et à destination de Vancouver et de Montréal.

À propos d'Air China

Air China Limited (Air China) est le transporteur national de la Chine et un fournisseur de premier plan de produits et services passagers, de fret aérien ainsi que d'autres produits et services assurés pour le compte d'autres sociétés aériennes en Chine. Son siège social est situé à Beijing, une grande plaque tournante pour les vols intérieurs et internationaux. En outre, elle fournit des services à d'autres transporteurs, notamment des services de maintenance d'appareils et des services au sol, à Beijing, à Chengdu et dans d'autres villes. Au 30 juin 2017, le groupe avait un parc aérien de 628 appareils âgés d'en moyenne 6,53 ans, alors que l'entreprise exploitait un parc aérien constitué de 385 appareils âgés d'en moyenne 6,57 ans. Elle effectue 408 liaisons passagers, soit 106 liaisons internationales, 15 liaisons régionales et 287 liaisons intérieures. Son réseau s'étend sur 39 pays et régions partout dans le monde et comprend 184 villes, soit 66 destinations étrangères, 3 destinations régionales et 115 destinations intérieures. Air China a été inscrite à la bourse de Hong Kong et de Londres le 15 décembre 2004 sous les codes 00753 et AIRC, respectivement. Le 18 août 2006, elle est entrée à la bourse de Shanghai sous le code 601111. Pour de plus amples renseignements, visitez le site d'Air China au www.airchina.com.cn.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de passagers en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les communications d'Air Canada au public peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières. De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés, en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. À terme, les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de l'action de divers facteurs, dont l'état du secteur, du marché, du crédit et de la conjoncture en général, la capacité de réduire les coûts d'exploitation et d'obtenir du financement, les questions de retraite, les prix de l'énergie, les relations du travail, les taux de change et d'intérêt, la concurrence, les conflits armés, les attentats terroristes, les épidémies, les facteurs environnementaux (notamment les systèmes météorologiques et autres phénomènes de la nature et les facteurs d'origine humaine), les questions d'assurance et les coûts qui y sont associés, l'évolution de la demande en fonction du caractère saisonnier du secteur, les questions d'approvisionnement, l'évolution de la législation, de la réglementation ou de procédures judiciaires, les litiges actuels et éventuels avec des tiers ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué représente les attentes d'Air Canada, en date de celui-ci, et elle peut changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation des valeurs mobilières applicable.

