Route 201 à Salaberry-de-Valleyfield - Nouvelle signalisation destinée aux camions







SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Un projet pilote visant l'implantation d'une nouvelle signalisation destinée aux camions sur la route 201, à Salaberry-de-Valleyfield, sera mis en place à compter du 18 décembre 2017, et ce, pour une durée de trois mois.

La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La signalisation interdira la circulation de tous les camions dans la voie de gauche sur le boulevard Monseigneur-Langlois, entre les rues Fabre et Ellen, tous les jours entre 7 h et 19 h. Par ce projet pilote, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports souhaite évaluer l'efficacité d'une mesure restrictive partielle pour le camionnage sur la fluidité de la circulation aux heures d'affluence sur la route 201.

Pendant cette période, le Ministère assurera une surveillance accrue de l'état de la circulation afin d'apporter des ajustements au besoin. Il est à noter que la durée du projet pilote pourrait varier selon les observations qui seront effectuées sur le terrain.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Citations :

« Puisqu'il s'agit d'une artère indispensable pour les citoyens et les entreprises, nous souhaitons nous assurer, dans le cadre de ce projet pilote, que les mesures proposées favoriseront la fluidité et la sécurité sur ce tronçon. »

M. André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Il s'agit d'une étape importante que nous franchissons dans ce dossier qui est au coeur des préoccupations régionales. À terme, ce projet pilote nous aidera à poser les actions nécessaires afin d'assurer la fluidité de la circulation ainsi que la sécurité des usagers de la route. »

Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 16:13 et diffusé par :