Cascades annonce les résultats préliminaires des offres publiques de rachat au comptant visant ses billets de premier rang à 5,500 % échéant en 2022 et ses billets de premier rang à 5,750 % échéant en 2023







KINGSEY FALLS, QC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (la « Société ») annonce les résultats préliminaires des offres publiques de rachat au comptant (collectivement, les « offres de rachat ») visant un capital global pouvant aller jusqu'à 200 M$ US (le « capital global maximal des billets pouvant faire l'objet du rachat ») de ses billets de premier rang à 5,500 % échéant en 2022 (les « billets de 2022 ») et de ses billets de premier rang à 5,750 % échéant en 2023 (les « billets de 2023 » et, collectivement avec les billets de 2022, les « billets ») annoncées antérieurement.

Le capital global des billets de 2022 et des billets de 2023 qui avaient été déposés en bonne et due forme, sans être retirés, le 11 décembre 2017 à 17 h (heure de New York) (la « date de dépôt par anticipation ») et le capital global des billets de chaque série qui avaient été acceptés à des fins de rachat par la Société le 12 décembre 2017 sont présentés dans le tableau suivant :

Appellation des billets Numéros CUSIP/ISIN Capital global

impayé Ordre de

priorité des acceptations Sous?limite d'acceptation Capital des billets déposés Capital des billets acceptés

à la date

de dépôt par anticipation Billets de premier rang à 5,500 % échéant en 2022 146900 AM7/

US146900AM71/ USC2174EAG73 550 000 000 $ 1 150 000 000 $ $198,289,000 150 000 000 $













Billets de premier rang à 5,750 % échéant en 2023 146900 AQ8/

US146900AQ85/ USC2174EAH56 250 000 000 $ 2 Aucune $102,052,000 50 000 000 $

« Les offres de rachat constituent une nouvelle étape concrète qui favorisera l'atteinte de notre objectif, qui consiste à renforcer notre profil financier. En plus de bénéficier immédiatement d'une réduction annuelle de nos intérêts débiteurs sur la durée de la dette remboursée, nous avons également réduit notre exposition aux fluctuations du cours du change du dollar canadien par rapport au dollar américain en diminuant la tranche de notre dette à long terme qui est libellée en dollars américains. En outre, nous sommes en mesure de réaliser cette opération tout en conservant suffisamment de liquidités pour remplir nos besoins en capitaux projetés à l'avenir », a commenté Mario Plourde, président et chef de la direction de la Société.

Comme le capital global des billets de 2022 déposés en bonne et due forme, sans être retirés, avant la date de dépôt par anticipation excédait la sous?limite applicable aux billets de 2022 indiquée ci?dessus et que le capital global total des billets acceptés est égal au capital global maximal des billets pouvant faire l'objet du rachat, aucun billet de 2022 ou billet de 2023 supplémentaire déposé après la date de dépôt par anticipation et au plus tard le 27 décembre 2017 à 9 h (heure de New York) (la « date d'expiration ») ne sera accepté à des fins de rachat, et les billets de 2022 et les billets de 2023 qui n'auront pas été acceptés à des fins de rachat seront renvoyés sans délai à leur porteur.

Une description complète des modalités des offres de rachat est présentée dans le document relatif aux offres de rachat daté du 28 novembre 2017 (le « document relatif aux offres de rachat ») et la lettre d'envoi connexe, que la Société a fait parvenir aux porteurs de billets. Les porteurs de billets sont priés de lire ces documents, étant donné qu'ils comportent des renseignements importants sur les offres de rachat.

Dans le cadre des offres de rachat, la Société a retenu les services de Wells Fargo Securities, LLC à titre de courtier?gestionnaire et de D.F. King & Co., Inc., à titre d'agent des dépôts et d'agent d'information. Les questions relatives aux offres de rachat peuvent être adressées à Wells Fargo Securities, LLC au 866 309-6316 (sans frais) ou au 704 410--4760 (à frais virés) ou à D.F. King & Co., Inc. au 877 536-1561 (sans frais) ou au 212 269-5550 (banques et courtiers), ou encore par courrier électronique à l'adresse cascades@dfking.com. Les demandes d'exemplaires supplémentaires du document relatif aux offres de rachat ou de la lettre d'envoi connexe doivent être adressées à l'agent d'information à l'un des numéros de téléphone indiqués ci?dessus.

Ni la Société, ni ses filiales ni les membres de son conseil d'administration, ses employés, le courtier?gestionnaire, l'agent des dépôts et agent d'information ou le fiduciaire des billets ne font quelque recommandation que ce soit aux porteurs quant à l'opportunité de déposer ou non leurs billets en réponse aux offres de rachat. Les porteurs doivent décider eux?mêmes de participer ou non aux offres de rachat et, s'ils y participent, du capital des billets qu'ils déposeront.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de quelque billet que ce soit dans le cadre des offres de rachat. Les offres de rachat ne sont pas présentées aux porteurs de billets qui se trouvent dans un territoire où leur présentation ou leur acceptation ne seraient pas conformes aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables et les billets qui pourraient être déposés par de tels porteurs ou pour le compte de ceux?ci ne seront pas acceptés à des fins de rachat. Dans quelque territoire que ce soit où les offres de rachat doivent être présentées par un courtier agréé, ces offres seront réputées avoir été présentées pour le compte de la Société par un ou plusieurs courtiers inscrits agréés en vertu des lois du territoire en question.

Certains énoncés faits dans le présent communiqué, y compris ceux qui se rapportent à des résultats futurs, sont des énoncés prospectifs qui reposent sur les attentes actuelles. L'exactitude de ces énoncés est assujettie à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement des résultats prévus, notamment l'effet de la conjoncture économique générale, l'affaiblissement de la demande des produits de la Société, l'augmentation du coût des matières premières, la fluctuation des prix de vente, l'évolution défavorable de la conjoncture du marché ou du secteur en général et d'autres facteurs énumérés dans les documents que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Fondée en 1964, Cascades oeuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11?000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

