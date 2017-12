Ouverture des réservations - Le prêt-à-camper traditionnel moins cher en 2018







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Alors que s'ouvrent aujourd'hui les réservations pour la formule de prêt-à-camper traditionnel, les amateurs de plein air seront ravis d'apprendre qu'elle sera encore plus abordable en 2018.

La période des Fêtes est occupée. L'été et les feux de camp peuvent sembler loin. Mais réserver tôt demeure la meilleure façon de mettre la main sur les emplacements les plus recherchés aux dates de son choix.

Très prisées par les familles, les tentes de prêt-à-camper traditionnel (autrefois connues sous les noms Huttopia et Hékipia) connaîtront donc une baisse de prix l'été prochain. Ces 517 unités d'hébergement déployées un peu partout dans les parcs nationaux, les réserves fauniques et les centres touristiques pourront être louées pour aussi peu que 90 $ par nuitée en basse saison, et à un plafond de 120 $ au plus fort des vacances estivales.

La formule confortable et conviviale de camping clés en main se démarque par son côté pratique. Elle est parfaite pour s'initier aux joies de la nature sans l'achat d'équipement et les tracas de l'installation. Pour ajouter à la tentation, la Sépaq offre aussi un rabais quotidien de 20 % à partir de la troisième nuitée lors de certaines périodes.

Cette nouvelle tarification plus avantageuse est fidèle à la volonté de rendre encore plus accessibles les installations du réseau. Toujours soucieuse de répondre aux attentes de ses visiteurs, la Sépaq a récemment développé son propre modèle de prêt-à-camper, le Étoile, un hybride ingénieux entre la tente et le chalet. Quelques dizaines d'unités de ce nouveau modèle pourront être réservées à la fin mars.

La Sépaq est un chef de file des séjours en plein air et continuera à offrir à des expériences inoubliables qui rapprochent les gens de la nature, et les uns des autres.

www.sepaq.com

