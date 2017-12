Le Canso Credit Income Fund (Symbole sur la bourse de Toronto (TSX) : PBY.UN) Annonce des distributions







TORONTO, le 12 déc. 2017 /CNW/ - La société Fonds Lysander Limitée annonce que le Canso Credit Income Fund (Le « Fonds ») (TSX: PBY.UN) procèdera aux distributions suivantes:

Distributions mensuelles en espèces

Des distributions mensuelles de 0,04166$ par Part de classe A et de classe F seront versées le ou avant le 15 janvier 2018, 15 février 2018 et 15 mars 2018 (les « dates de paiement ») pour les porteurs de titre inscrits au Fonds à la fermeture des bureaux, les 29 décembre 2017, 31 janvier 2018 et 28 février 2018 respectivement. (les « dates d'inscriptions aux fins des distributions ».

Distribution spéciale estimée

Selon les renseignements disponibles en date du 31 octobre 2017, le Fonds estime qu'il versera un distribution additionnelle (« distribution spéciale ») en regard de chacune des classes de parts, comme suit :

Parts de classe A: 0,1427$/part

Parts de classe F: 0,1398$/part

Ces distributions spéciales estimées seront payables le 29 décembre à tous les porteurs de titres inscrits en date du 29 décembre 2017. Ces distributions spéciales estimées seront versées le ou vers le 2 janvier 2018.

Les distributions spéciales estimées ne seront pas versées en espèces, mais plutôt par l'émission de parts du Fonds et le capital du Fonds émis et en circulation sera consolidé immédiatement après, de manière à ce que le nombre de parts émises et en circulation du Fonds ne variera généralement pas. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de changement important dans la valeur active nette de chaque part du Fonds.

Le montant final des distributions spéciales sera annoncé aussitôt qu'il sera finalisé. Les montants imposables réels de toutes les distributions effectuées en 2017, incluant les aspects fiscaux des distributions mensuelles en espèces et des distributions spéciales autres qu'en espèces, seront communiqués aux courtiers (par l'entremise du Service de dépôt et de compensation CDS inc.), au début de l'année 2018.

La société Fonds Lysander Limitée (« Lysander ») est le gestionnaire du Fonds et fournit les distributions estimées uniquement à titre indicatif. Ces estimations ne doivent pas être interprétées à titre de conseil fiscal ou juridique pour qui que ce soit.

Renseignements de nature prospective

Ce communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective en regard des distributions spéciales estimées. De nature, ces énoncés prospectifs sont incertains et comportent certains risques qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles soient significativement différentes de celles indiquées dans ces énoncés prospectifs. D'ici la fin de l'année fiscale du Fonds, des éléments importants pourraient faire en sorte que les distributions spéciales diffèrent des distributions spéciales estimées, tels que notamment (mais sans s'y limiter), les montants de revenu réellement perçus par le Fonds et les montants exacts de gains en capital découlant de la vente de titres.

Des commissions, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissement. Veuillez prendre connaissance du prospectus avant d'investir. Le Fonds n'est pas garanti, sa valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Les énoncés de nature prospective ne constituent pas des données historiques mais reflètent plutôt les attentes actuelles de Lysander relatives aux résultats ou aux évènements futurs, fondées sur des renseignements disponibles à l'heure actuelle. Certains facteurs importants et hypothèses sont utilisés pour formuler ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés de nature prospectives contenus dans ce communiqué de presse sont assujettis à la présente mise en garde. Lysander estime que les prévisions décrites dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, la société Fonds Lysander ne peut garantir que les résultats réels ou les développements se concrétiseront. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les évènements réels soient significativement différents de ceux qui sont prévus actuellement. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. De plus, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est exprimé. Lysander n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou de rendre compte de nouveaux renseignements ou de faits ou évènements futurs, sauf si la législation en valeurs mobilières ne l'exige. Ces énoncés prospectifs sont exprimés en date de ce communiqué de presse.

