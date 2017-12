Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2018 - Le gouvernement du Québec alloue 155 000 $ au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Contribuant au succès de plusieurs festivals et événements se déroulant durant la saison hivernale, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 155 000 $ sur trois ans pour soutenir le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, qui aura lieu du 9 au 11 février prochain.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et du député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin.

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est l'un des événements de motoneige les plus importants du monde. Les courses de motoneige sur une piste de glace ovale sont un classique, mais les organisateurs ont su surprendre les amateurs de sports motorisés d'hiver en proposant également des courses de moto et de véhicule tout-terrain sur circuit routier de glace.

L'aide financière accordée par le ministère du Tourisme provient du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Selon l'entente triennale conclue entre le Ministère et les responsables de l'événement, 50 000 $ seront versés en 2018, en 2019 et en 2020 pour soutenir la tenue de ce dernier. À cette somme s'ajoute une contribution de 5 000 $, versée pour aider au financement de l'étude de provenance et d'achalandage.

Citations :

« L'hiver représente un atout majeur qui permet au Québec de se distinguer parmi les destinations touristiques mondiales. Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt fait partie de ces événements qui bonifient l'offre touristique hivernale du Québec. La venue de milliers d'adeptes de motoneige enthousiastes fait rejaillir sur Valcourt des retombées économiques et touristiques importantes, tout en assurant son rayonnement local et à l'extérieur des frontières. Nul doute que les visiteurs parcourront la région afin de profiter au maximum de leur expérience touristique. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Depuis maintenant trente-six ans, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt sait plaire grâce à ses courses spectaculaires, qui ébahissent les nombreux amateurs de sensations fortes, et à ses spectacles et activités qui conviennent à toute la famille. Je suis fier que le gouvernement du Québec apporte son soutien à cet événement, qui est une véritable légende en Estrie. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est plus qu'un événement récréotouristique dans la région. Il s'agit d'une activité unissant des bénévoles qui se mobilisent pendant presque douze mois chaque année afin de préparer ce rendez-vous hivernal attendu par les citoyens du coin, mais également par les motoneigistes de partout au Québec et d'ailleurs. Au-delà des retombées économiques considérables qu'il engendre, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt permet de démontrer l'innovation et le savoir-faire des travailleurs de chez nous en matière de motoneiges et de véhicules hors route. Je me réjouis de cette aide financière de notre gouvernement, qui s'échelonne sur trois ans et qui permet de la prévisibilité. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Tourisme, suivez-nous sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

LinkedIn

Youtube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 15:45 et diffusé par :