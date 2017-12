Le permis d?exploitation minière de SL Mining Ltd ratifié à l'unanimité par le parlement de Sierra Leone







LONDRES, le 12 décembre 2017 /CNW/ -- Le 6 décembre 2017, le Ministre des mines, au nom de l'Agence nationale des minerais, a déposé le permis d?exploitation minière de SL Mining Ltd en vue de sa ratification par le parlement national de Sierra Leone. Le permis d?exploitation minière a été approuvé à l?unanimité par le parlement.

Cette ratification unanime par le parlement représente une étape majeure pour le projet Marampa et pour SL Mining Ltd. Marampa est un projet vital pour la population de Sierra Leone, et en particulier pour la communauté locale. Le vote de confiance unanime par le parlement envers SL Mining souligne le solide soutien local à l?égard du projet Marampa, reflétant du même coup son importance significative pour l?économie nationale.

Plus tôt cette semaine, des représentants de SL Mining ont complété les négociations entourant le permis d?exploitation avec des représentants du gouvernement de Sierra Leone. Le comité négociation était composé de membres provenant de l'Agence nationale des minerais, de l'administration fiscale nationale, ainsi que de représentants des Ministères des finances, des mines et de la justice. Des éléments-clés du permis d?exploitation minière incluent des paiements de redevances au gouvernement, ainsi que des royautés réservées au bénéfice de la communauté locale de Lunsar et du district de Port Loko.

SL Mining détient maintenant tous les baux fonciers du projet Marampa qui ont été accordés par les propriétaires fonciers locaux, ainsi que le permis d?exploitation minière conformément à un processus de demande publique, pour plus d?un milliard de tonnes de minerai de fer, ce qui équivaut à une durée de vie de mine de plus de 40 ans. Le permis d?exploitation nouvellement ratifié offre la stabilité et les mesures incitatives requises afin d?initier un investissement en vue du redémarrage de la production. Le projet vise une reprise au milieu de 2018, avec une production initiale de 2 millions de tonnes par année de minerai de fer de haute qualité (65% Fe +) afin de capter le marché haut-de-gamme avant d?atteindre progressivement plus de 6 millions de tonnes par année.

SL Mining, une filiale à 100% de Gerald Group, attend avec intérêt l?opportunité de remettre en exploitation le projet Marampa et d?établir des rapports durables avec le gouvernement et la population de Sierra Leone, dans l?intérêt de tous.

À propos de Gerald Group

Gerald Group est l?une des plus grandes sociétés de négoce de matières premières au monde, dont les opérations mondiales totalisent plus de 2 milliards USD en actifs et environ 10 milliards USD en chiffre d?affaires.

SOURCE Gerald Group

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 15:39 et diffusé par :