L'aéroport de Francfort (FRA), qui abrite le siège de Fraport, et les aéroports du groupe enregistrent une croissance du traffic.

FRANCFORT, Allemagne, Dec. 12, 2017 /PRNewswire/ -- FRA/emk-rap ? En novembre 2017, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli plus de 5 millions de passagers, soit une augmentation de 21,1 % en glissement annuel. Toutefois, le mois de novembre 2016 a été marqué par un grand nombre annulations de vols liées à des mouvements de grève. Si l'on neutralise cet effet, FRA a tout de même enregistré une croissance significative du nombre de passagers, de 11,8 %, en raison du développement considérable de l'offre de vols des compagnies aériennes pour l'hiver 2017/18.

Le volume des marchandises (fret aérien et courrier postal) de FRA a augmenté de 4,9 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 200 827 tonnes. Le total cumulé des masses maximales au décollage (MTOW) a également augmenté de 12,7 % pour atteindre environ 2,5 millions de tonnes métriques. Les mouvements d'avions ont augmenté de 16,6 %, pour totaliser 39 124 décollages et atterrissages. En tenant compte du nombre d'annulations de vols liées à un mouvement de grève en novembre 2016, les mouvements d'avions au cours du mois de référence ont enregistré une hausse tendancielle de 8,2 %.

Sur l'ensemble du groupe, les aéroports du portefeuille international de Fraport ont également affiché de bons résultats. L'aéroport Ljubljana de Slovénie (LJU) a accueilli 121 520 passagers, soit une forte augmentation de 22,6 % par rapport à l'année dernière. L'aéroport de Lima (LIM), au Pérou, a enregistré une croissance du trafic de 9,5 % pour atteindre environ 1,7 million de passagers. En novembre 2017, les aéroports Fraport Twin Star de Varna (VAR) et Burgas (BOJ), sur la côte de la mer noire en Bulgarie, ont accueilli 73 220 passagers au total. En raison de la fermeture de BOJ pour la rénovation de la piste en novembre et en décembre 2016, une comparaison en glissement annuel pour Twin Star ne peut être fournie.

En novembre 2017, les 14 aéroports régionaux en Grèce ont enregistré une légère hausse de 1,2 %, avec 653 391 passagers. L'aéroport d'Antalya (AYT), en Turquie, a accueilli près de 959 182 passagers, soit une progression en glissement annuel de 10,1 %. L'aéroport de Hanovre (HAJ), en Allemagne, a clôturé le mois avec une hausse de 13,6 % pour atteindre 398 850 passagers. L'aéroport de Pulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a enregistré une augmentation de 14,4 %, avec près de 1,1 million de passagers. À l'aéroport de Xi'an (XIY), en Chine, le trafic a augmenté de 14,2 % avec 3,4 millions de passagers.

Aéroports du groupe Fraport1

Part de Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements Aéroports totalement consolidés Fraport (%) Mois ? (%) Mois ? (%) Mois ? (%) CA ? (%) CA ? (%) CA ? (%) FRA Francfort Allemagne 100,00 5 007 817 21,1 197 615 5,0 39 124 16,6 59 930 969 6,0 2 017 833 4,7 440 365 2,7 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 121 520 22,6 1 052 13,2 2 680 13,8 1 573 038 20,1 11 206 19,0 32 010 5,8 LIM Lima Pérou2 70,01 1 699 930 9,5 26 843 -4,7 15 678 7,5 18 828 256 9,1 255 907 -0,7 170 214 5,2 Fraport Twin Star 60,00 73 220 > 100,0 684 -61,5 832 57,3 4 875 466 7,6 13 550 5,9 36 530 3,9 BOJ Bourgas Bulgarie 60,00 10 093 > 100,0 665 > 100,0 160 > 100,0 2 970 473 3,2 13 330 22,6 21 273 1,9 VAR Varna Bulgarie 60,00 63 127 89,7 19 -98,9 672 27,0 1 904 993 15,2 221 -88,5 15 257 6,8 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A+B 73,40 653 391 1,2 n.d. n.d. 6 547 2,7 26 914 102 10,6 n.d. n.d. 219 366 11,3 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A 73,40 468 733 -3,2 n.d. n.d. 4 300 -0,8 15 025 593 9,8 n.d. n.d. 118 779 10,9 CFU Kérkyra (Corfou) Grèce 73,40 25 508 32,4 n.d. n.d. 466 86,4 2 900 361 5,2 n.d. n.d. 21 913 6,7 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 51 548 -33,4 n.d. n.d. 399 -31,2 3 000 207 3,7 n.d. n.d. 19 057 1,7 EFL Céphalonie Grèce 73,40 2 598 7,0 n.d. n.d. 87 24,3 626 680 15,1 n.d. n.d. 5 777 19,4 KVA Kavala Grèce 73,40 7 922 41,6 n.d. n.d. 182 59,6 305 949 13,3 n.d. n.d. 3 443 15,0 PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 318 43,9 n.d. n.d. 72 16,1 569 354 18,1 n.d. n.d. 5 197 17,1 SKG Thessalonique Grèce 73,40 377 921 0,6 n.d. n.d. 2 971 -5,3 5 966 340 12,0 n.d. n.d. 51 121 13,3 ZTH Zante Grèce 73,40 2 918 -9,8 n.d. n.d. 123 0,8 1 656 702 17,0 n.d. n.d. 12 271 17,3 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce B 73,40 184 658 14,4 n.d. n.d. 2 247 10,1 11 888 509 11,6 n.d. n.d. 100 587 11,7 JMK Mykonos Grèce 73,40 3 233 -74,7 n.d. n.d. 64 -60,0 1 202 335 19,5 n.d. n.d. 15 663 33,1 JSI Skiathos Grèce 73,40 1 036 65,5 n.d. n.d. 44 83,3 423 182 4,9 n.d. n.d. 4 222 11,3 JTR Santorin (Thira) Grèce 73,40 48 953 28,8 n.d. n.d. 438 30,4 1 907 002 13,8 n.d. n.d. 16 584 20,3 KGS Kos Grèce 73,40 21 985 77,0 n.d. n.d. 358 42,1 2 303 815 20,6 n.d. n.d. 16 998 14,7 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 23 761 3,9 n.d. n.d. 356 5,3 415 493 5,3 n.d. n.d. 5 296 -2,3 RHO Rhodes Grèce 73,40 75 381 15,9 n.d. n.d. 749 10,5 5 236 514 6,6 n.d. n.d. 36 403 2,4 SMI Samos Grèce 73,40 10 309 6,3 n.d. n.d. 238 -5,6 400 168 13,7 n.d. n.d. 5 421 10,7









































Aéroports consolidés par mise en équivalence2

























AYT Antalya Turquie 51,00 959 182 10,1 n.d. n.d. 7 046 8,7 25 592 828 39,4 n.d. n.d. 151 311 26,4 HAJ Hanovre Allemagne 30,00 398 850 13,6 1 870 8,5 5 466 3,6 5 534 324 8,6 15 014 -12,4 70 804 -0,2 LED Saint-Pétersbourg Russie 25,00 1 089 829 14,4 n.d. n.d. 11 162 3,1 15 043 479 22,5 n.d. n.d. 141 002 15,6 XIY Xi'an Chine 24,50 3 420 258 14,2 23 549 6,3 26 094 9,2 38 319 097 12,8 235 577 12,1 292 132 10,0 Aéroport de Francfort3





















Novembre 2017 Mois ? (%) CA 2017 ? (%) Passagers 5 008 105 21,1 59 935 267 6,0 Marchandises (fret et courrier aériens) 200 827 4,9 2 048 784 4,3 Mouvements d'avions 39 124 16,6 440 365 2,7 MTOW (en tonnes métriques)4 2 453 231 12,7 27 781 807 1,2 PAX/vol-PAX5 138,2 2,7 145,7 3,1 Coefficient d'occupation (%) 76,4

79,6

Taux de ponctualité (%) 80,6

74,7





















Aéroport de Francfort Part de passagers ? %6 Part de

passagers ? %6 Répartition régionale Mois CA Vols continentaux 63,6 27,0 62,8 6,7 Allemagne 13,1 26,2 11,3 4,8 Europe (hors Allemagne) 50,5 27,2 51,4 7,1 Europe de l'Ouest 42,1 26,8 42,9 7,1 Europe de l'Est 8,4 29,3 8,5 6,9 Vols intercontinentaux 36,4 12,1 37,2 5,0 Afrique 4,6 22,2 4,2 17,0 Moyen-Orient 5,8 10,5 5,5 4,5 Amérique du Nord 11,1 10,1 13,1 3,7 Amérique centrale et du Sud 3,9 8,9 3,5 -0,1 Extrême-Orient 11,0 12,2 10,9 4,5 Australie 0,0 n.d. 0,0 n.d.

























































































Définitions : 1 Selon les définitions de l'ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit), Marchandises : trafic commercial et non commercial (arr. + dép. hors transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non commercial (arr. + dép.) ; 2 Données préliminaires ; 3 Selon les définitions de Fraport : Passagers : trafic commercial et non commercial (comptabilisation unique pour arr. +dép. + transit y compris l'aviation générale), Marchandises : trafic commercial et non commercial (comptabilisation unique pour arr. +dép. + transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non commercial (arr. + dép.) ; 4 Trafic entrant uniquement ;

5 Trafic régulier et charter ; 6 Variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; 7 Autorité de l'aviation civile grecque - HCAA (1. -10.4.) et aéroports régionaux de Fraport en Grèce (11. - 30.04.) ; * Fret et courrier

