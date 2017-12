Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de la Hanoukka







OTTAWA, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, au coucher du soleil, des millions de Juifs au Canada et ailleurs dans le monde marqueront le début de la Hanoukka, la fête juive des Lumières.

Cette joyeuse célébration de huit jours commémore la lutte du peuple juif pour la libération de l'oppression et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Au coeur des festivités, mentionnons l'allumage tous les soirs de la menorah de la Hanoukka, accompagné de bénédictions, de prières et de chants.

Le Canada est fier de compter l'une des plus importantes diasporas juives au monde. Alors que nous célébrons Canada 150 et notre riche diversité, la Hanoukka est l'occasion de nous montrer reconnaissants des bienfaits et de la liberté dont nous jouissons et de penser aux personnes qui, ailleurs dans le monde, souffrent encore de la tyrannie et de l'oppression. Comme nous le rappelle l'histoire de la Hanoukka, les miracles sont possibles, même dans les moments les plus difficiles.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, je souhaite à tous ceux qui la célèbrent une heureuse et lumineuse Hanoukka. Chag Sameach!

