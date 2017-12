Bombardier nomme une nouvelle administratrice







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 déc. 2017) - Bombardier Inc. (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) est heureuse d'annoncer la nomination de Diane Giard comme membre de son conseil d'administration, à compter d'aujourd'hui.

Mme Giard est la première vice-présidente à la direction, Particuliers-Entreprises et Marketing de la Banque Nationale depuis mars 2017. Elle s'est jointe à la Banque Nationale du Canada en 2011 pour assumer les fonctions de première vice-présidente à la direction, Marketing et, moins d'un an plus tard, elle a pris les commandes du secteur Particuliers et Entreprises. Mme Giard possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine bancaire, incluant plusieurs années à la Banque Scotia à laquelle elle s'est jointe en 1982 et où elle a occupé différents postes de direction.

Diane Giard est membre du Comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle et du Conseil des gouverneurs de HEC Montréal. Depuis 2015, elle est également impliquée au sein de L'effet A, un projet innovant qui vise à stimuler l'ambition chez les femmes.

En 2008, Mme Giard a remporté le Prix Performance du Réseau de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG-UQAM), dans la catégorie Gestionnaires. Elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II pour sa contribution à la société. De plus, elle a été nommée à sept reprises au Top 25 de l'industrie financière du Québec et reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Women's Executive Network en 2014 et en 2015.

Mme Giard est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires de l'UQAM. Elle détient un brevet de l'Institut des banquiers canadiens.

