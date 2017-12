Déclaration du premier ministre à l'occasion du premier jour de la Hanoukka







OTTAWA, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre, Justin Trudeau, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le premier jour de la Hanoukka :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde accueilleront le début de la Hanoukka, l'une des plus anciennes traditions du monde.

« Durant huit nuits, les familles et leurs proches célèbreront la fête des Lumières en allumant une à une les bougies de la menorah. Ensemble, ils prieront, chanteront, mangeront et échangeront des histoires porteuses d'espoir.

« La Hanoukka est une occasion de rendre hommage à la force profonde du peuple juif et d'honorer leur victoire face à des épreuves immenses. Chacune des bougies de la Hanoukka nous rappelle que l'amour l'emporte sur la haine, que la lumière dissipe les ténèbres et que même le plus petit geste a le pouvoir de faire une différence dans le monde.

« Cette année, nous avons souligné les 150 ans de la Confédération, une occasion de célébrer les nombreuses cultures, traditions et croyances qui font du Canada un endroit où il fait bon vivre. Les Canadiens d'origine juive ont apporté des contributions importantes à nos communautés ainsi qu'à notre pays et continuent de rendre le Canada inclusif, ouvert et fort.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons bonheur et paix à tous ceux qui célèbrent la Hanoukka.

« Chag Hanukkah Sameach. »

