Les municipalités recevront du financement pour 72 initiatives d'infrastructure dans l'ensemble du Canada

OTTAWA, le 12 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jenny Gerbasi, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui le financement de 72 initiatives dans des collectivités du pays dans le cadre de trois programmes de financement : le programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC), le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) et le Fonds municipal vert (FMV).

L'amélioration de l'infrastructure au Canada repose, en grande partie, entre les mains des municipalités. Les collectivités du pays veulent s'assurer d'investir judicieusement les fonds consacrés aux infrastructures, de connaître les effets possibles des changements climatiques et d'être prêtes à s'y adapter lorsqu'elles prennent des décisions concernant les investissements dans les infrastructures locales. Les projets annoncés aujourd'hui démontrent les efforts déployés par les petites et les grandes municipalités à cet égard.

Par exemple, dans le cadre du programme Municipalités pour l'innovation climatique, certaines collectivités, telles que la Ville de Coquitlam (Colombie-Britannique), étudient des technologies nouvelles et émergentes pour récupérer et entreposer des sources d'énergie renouvelable afin de réduire les émissions des entreprises. Au Québec, la Ville de Gatineau mène une étude de faisabilité sur l'adaptation aux changements climatiques qui permettra d'accroître stratégiquement la qualité et la quantité de végétation et d'espaces verts. Ces types de projets sont essentiels pour aider les collectivités à s'attaquer aux changements climatiques et à leurs répercussions environnementales.

Le Programme de gestion des actifs municipaux aide les municipalités canadiennes à prendre des décisions éclairées concernant les investissements dans les infrastructures selon des pratiques saines de gestion des actifs. Par exemple, la Ville de Smoky Lake (Alberta) réalise un inventaire et recueille des données sur l'état des immeubles dans sa collectivité. Elle utilise ces renseignements afin de créer un plan décennal pour ses actifs d'infrastructure. Richibucto (Nouveau?Brunswick) cible les lacunes en matière de données et les comble en recueillant des données pour l'aider à créer un plan de gestion des actifs de la collectivité.

Dans le cadre du Fonds municipal vert, les collectivités améliorent non seulement l'environnement qui les entoure, mais elles optimisent aussi l'utilisation des ressources municipales et améliorent la vie de leurs citoyens. Par exemple, la Ville de Kingston achève une étude de faisabilité sur la restauration complète d'une ancienne usine vacante pour établir une nouvelle propriété commerciale multifonctionnelle conçue selon des normes environnementales élevées. Ce réaménagement novateur vise à inspirer d'autres projets et a mené à la revitalisation d'un quartier.

Le programme MIC, le PGAM et le FMV sont mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financés par le gouvernement du Canada.

Citations

« Le fait d'aider les municipalités canadiennes à prendre des décisions éclairées concernant les investissements dans les infrastructures selon des pratiques saines de gestion des actifs permettra d'optimiser l'utilisation des fonds consacrés aux infrastructures et profitera aux Canadiens pendant de nombreuses années. Le gouvernement du Canada est heureux de réaliser des investissements importants dans les projets d'infrastructure verte qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui aident les collectivités à se préparer aux défis découlant des changements climatiques, et qui contribuent à bâtir des collectivités propres, durables, saines et où il fait bon vivre. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fière du leadership que démontrent les municipalités du pays. Les dirigeants locaux entreprennent des solutions parmi les plus novatrices pour composer avec les répercussions des changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, ils prennent des mesures pour renforcer le processus décisionnel concernant les dépenses en infrastructure, ce qui a une incidence majeure sur la vie quotidienne des résidents. L'appui continu de cette expertise sur le terrain est essentiel pour bâtir le Canada que nous voulons. »

- Jenny Gerbasi, présidente de la FCM

Faits en bref

Le programme Municipalités pour l'innovation climatique est un programme quinquennal de 75 millions de dollars conçu pour encourager les municipalités canadiennes à mieux se préparer et à s'adapter aux nouvelles réalités des changements climatiques, ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Programme de gestion des actifs municipaux est un programme quinquennal de 50 millions de dollars conçu pour aider les municipalités canadiennes à prendre des décisions éclairées concernant les investissements dans les infrastructures selon des pratiques saines de gestion des actifs.

Le Fonds municipal vert est un programme de 550 millions de dollars conçu pour soutenir les initiatives qui proposent des solutions ou des approches novatrices à un enjeu environnemental municipal, et qui permettent de tirer de nouvelles leçons et d'établir de nouveaux modèles qui pourront être utiles aux municipalités de toute taille et de toute catégorie dans l'ensemble des régions du Canada .

. Le gouvernement du Canada a récemment lancé le Défi des villes intelligentes qui encourage toutes les collectivités canadiennes à utiliser les données et les technologies connectées pour résoudre des questions pressantes et améliorer la vie de leurs résidents. Cette compétition amicale permettra de concrétiser les grandes idées et de trouver des solutions qui se traduiront par des résultats réels et positifs pour les Canadiens.

Produits connexes

Des municipalités recevront du financement pour 72 initiatives d'infrastructure partout au Canada

Une liste d'initiatives approuvées pour 72 initiatives dans des collectivités de partout au Canada dans le cadre de trois programmes : le programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC), le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), et le Fonds municipal vert (FMV). Ces programmes sont mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financés par le gouvernement du Canada.

Les 72 initiatives suivantes dans 71 collectivités ont été approuvées pour un financement total d'un peu plus de 5,3 millions de dollars.

Plans, études et projets pilotes approuvés

Programme Titre du projet Type de projet Secteur Municipalité responsable Montant du financement approuvé FMV Projet de réaménagement, Bailey Broom Factory Étude de faisabilité Friches industrielles Ville de Kingston, Ontario et RAW Factory Inc. 174 800 $ FMV Midland Bay Landing Étude de faisabilité Friches industrielles Ville de Midland, Ontario 136 100 $











PGAM Programme de collecte de données sur les travaux de pavage de la route de 2017 à 2019 n/a Collecte de données et rapports Ville de St. Albert, Alberta 46 000 $ PGAM Formation sur la gestion des actifs d'infrastructure et consultations en vue d'établir une stratégie de gestion des actifs, ainsi qu'un cadre et une feuille de route connexes n/a Multiples Comté de Lethbridge, Alberta 50 000 $ PGAM Programme de gestion des actifs dans le comté de Lac Ste. Anne n/a Multiples Comté de Lac Ste. Anne, Alberta 50 000 $ PGAM Programme de gestion des actifs et renforcement des capacités à Carstairs n/a Multiples Ville de Carstairs, Alberta 36 000 $ PGAM Évaluation de l'infrastructure - immeubles municipale n/a Multiples Ville de Smoky Lake, Alberta 50 000 $ PGAM Évaluation des infrastructures et plan d'immobilisations sur 10 ans (égouts sanitaires et pluviaux, alimentation en eau) n/a Collecte de données et rapports Ville de Westlock, Alberta 50 000 $ PGAM District régional de Cowichan Valley - évaluations des conditions et nettoyage des données n/a Collecte de données et rapports District régional de Cowichan Valley, Colombie-Britannique 48 000 $ PGAM Renforcement des capacités grâce au développement d'un plan de mise en oeuvre de la gestion des actifs et d'un plan d'investissements dans la gestion des actifs n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Ville de Comox, Colombie-Britannique 32 000 $ PGAM Ville de Sidney - évaluation de la condition du pavage n/a Collecte de données et rapports Ville de Sidney, Colombie-Britannique 21 520 $ PGAM Avancement de la planification de la gestion des actifs et prise de décisions éclairées à la Ville de Brandon n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Ville de Brandon, Manitoba 50 000 $ PGAM Plan de gestion des actifs n/a Multiples Ville de Bouctouche, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Plan de gestion des immobilisations n/a Multiples Ville de Richibucto, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Renforcement des capacités de gestion des actifs à Sackville n/a Multiples Ville de Sackville, Nouveau-Brunswick 48 000 $ PGAM Ville de Sussex - préparation d'un plan de gestion des actifs n/a Multiples Ville de Sussex, Nouveau-Brunswick 49 400 $ PGAM Plan de gestion des actifs n/a Multiples Village de Cap-Pelé, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Plan de gestion des immobilisations n/a Multiples Village de Dorchester, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Plan de gestion des immobilisations n/a Multiples Village de Port Elgin, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Plan de gestion des immobilisations n/a Multiples Village de Riverside-Albert, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Plan de gestion des actifs n/a Multiples Village de Saint-Antoine, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Plan de gestion des actifs n/a Multiples Village de Saint-Louis-de-Kent, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Plan de gestion des immobilisations n/a Multiples Village of Salisbury, Nouveau-Brunswick 50 000 $ PGAM Ville de Dryden - évaluations routières mobiles et plateforme d'analyse logicielle basée sur le SIG n/a Multiples Ville de Dryden, Ontario 47 054 $ PGAM Plan de gestion des actifs (types restants) n/a Multiples Comté d'Haldimand, Ontario 28 000 $ PGAM Phase II - investissement technologique pour améliorer l'efficacité municipale n/a Collecte de données et rapports Municipalité d'Arran-Elderslie, Ontario 27 563 $ PGAM Ville de Red Lake - évaluations routières mobiles et plateforme d'analyse logicielle basée sur le SIG n/a Multiples Municipalité de Red Lake, Ontario 29 235 $ PGAM Développement de la gestion des actifs à Shuniah n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Municipalité de Shuniah, Ontario 17 600 $ PGAM Mise en oeuvre d'un projet de gestion perpétuelle des actifs à St. Charles n/a Multiples Municipalité de St. Charles, Ontario 35 200 $ PGAM Outils de gestion des actifs et renforcement des capacités à Erin n/a Multiples Ville d'Erin, Ontario 50 000 $ PGAM Collecte de données sur les actifs et évaluation des conditions n/a Multiples Ville de Halton Hills, Ontario 50 000 $ PGAM Développement d'un programme de gestion des actifs à Hearst n/a Formation et développement organisationnel Ville de Hearst, Ontario 47 072 $ PGAM Ville de NEMI - développement du programme de gestion des actifs n/a Multiples Ville de Northeastern Manitoulin and the Islands, Ontario 35 360 $ PGAM Renforcement des capacités de gestion des actifs à Central Frontenac n/a Multiples Canton de Central Frontenac, Ontario 50 000 $ PGAM Développement d'un programme de gestion des actifs à Havelock-Belmont-Methuen n/a Multiples Canton de Havelock-Belmont-Methuen, Ontario 49 600 $ PGAM Développement d'un programme de gestion des actifs à Mattawan n/a Multiples Canton de Mattawan, Ontario 12 640 $ PGAM Développement d'un programme de gestion des actifs à South-West Oxford n/a Multiples Canton de South-West Oxford, Ontario 46 200 $ PGAM Développement de stratégies et de capacités en matière de gestion des actifs à Springwater n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Canton de Springwater, Ontario 50 000 $ PGAM Leeds et Grenville - revitalisation de la gestion des actifs 2017/2018 n/a Multiples Comtés unis de Leeds et Grenville, Ontario 50 000 $ PGAM Ville de Swift Current - projet d'évaluation des lacunes en matière d'infrastructures n/a Collecte de données et rapports Ville de Swift Current, Saskatchewan 50 000 $ PGAM MR d'Enniskillen - Développement de plans de gestion des actifs n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Municipalité rurale d'Enniskillen no 3, Saskatchewan 20 000 $ PGAM MR de Frenchman Butte no 501 - planification stratégique et planification de la gestion des actifs n/a Multiples Municipalité rurale de Frenchman Butte no 501, Saskatchewan 34 800 $ PGAM MR de Lost River - formation sur la gestion des actifs n/a Formation et développement organisationnel Municipalité rurale de Lost River no 313, Saskatchewan 2 880 $ PGAM MR de Saltcoats no 213 - plan de gestion des actifs n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Municipalité rurale de Saltcoats no 213, Saskatchewan 25 200 $ PGAM Ville d'Allan - formation sur la gestion des actifs n/a Formation et développement organisationnel Ville d'Allan, Saskatchewan 3 760 $ PGAM Ville de Norquay - plan de gestion des actifs n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Ville de Norquay, Saskatchewan 13 600 $ PGAM Ville d'Oxbow - développement de plans de gestion des actifs n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Ville d'Oxbow, Saskatchewan 21 200 $ PGAM Village de Glen Ewen - développement de plans de gestion des actifs n/a Plans de gestion des actifs, politiques et stratégies Village de Glen Ewen, Saskatchewan 13 600 $











MIC Système de collecte des gaz d'enfouissement Études de faisabilité Déchets Ville de Lethbridge, Alberta 101 200 $ MIC Plan principal de gestion des eaux pluviales pour la ville de Stony Plain Plan Adaptation aux changements climatiques Ville de Stony Plain, Alberta 175 000 $ MIC Montée du niveau de la mer : ville de Campbell River Plan Adaptation aux changements climatiques Ville de Campbell River, Colombie-Britannique 175 000 $ MIC Ville de Chilliwack - étude de faisabilité portant sur l'utilisation des biogaz à la station de traitement des eaux usées Étude de faisabilité Eau Ville de Chilliwack, Colombie-Britannique 80 000 $ MIC Énergie renouvelable dans la collectivité et étude sur la gestion de la demande Étude de faisabilité Énergie Ville de Coquitlam, Colombie-Britannique 140 000 $ MIC Ville de Nanaimo - stratégie de résilience aux changements climatiques Plan Adaptation aux changements climatiques Ville de Nanaimo, Colombie-Britannique 175 000 $ MIC Le Réseau de gestion des actifs et des changements climatiques - niveau de service dans les parcs du canton de Langley Plan Secteurs multiples Canton de Langley, Colombie-Britannique 89 200 $ MIC Planifier l'avenir : adaptation au changement climatique et aux sécheresses, et gestion des catastrophes dans la vallée de Pembina Plan Adaptation aux changements climatiques Municipalité de Rhineland, Manitoba et Pembina Valley Water Cooperative Inc. 115 900 $ MIC Évaluation de la capacité de l'aquifère et de la vulnérabilité des eaux souterraines, MR de Springfield Plan Adaptation aux changements climatiques Municipalité rurale de Springfield, Manitoba 46 400 $ MIC Ville de Moncton - étude sur l'atténuation des inondations à l'échelle locale Étude de faisabilité Adaptation aux changements climatiques Ville de Moncton, Nouveau-Brunswick 175 000 $ MIC Mise en oeuvre d'un plan d'adaptation aux changements climatiques Plan Adaptation aux changements climatiques Ville de Barrie, Ontario 72 080 $ MIC Ville de Kawartha Lakes - plan d'assainissement de l'environnement Plan Énergie Ville de Kawartha Lakes, Ontario 175 000 $ MIC Évaluation du potentiel d'atténuation des changements climatiques des innovations à la station de traitement des eaux usées Greenway - Ville de London Étude de faisabilité Eau Ville de London, Ontario 57 200 $ MIC Outil intégré d'évaluation des ressources d'eau Étude de faisabilité Eau Ville de Toronto, Ontario et Waterfront Toronto 133 800 $ MIC Stratégie de résilience de Toronto Plan Adaptation aux changements climatiques Ville de Toronto, Ontario 170 800 $ MIC SmartBlu : Internet des objets concernant un système de collecte des eaux pluviales automatisé en temps réel pour les secteurs industriel, commercial et institutionnel, afin de favoriser la résilience et l'adaptation aux inondations et aux sécheresses. Étude de faisabilité Adaptation aux changements climatiques Région de Peel, Ontario et Credit Valley Conservation Authority 157 040 $ MIC Initiative d'adaptation aux changements climatiques à Ajax Étude opérationnelle Adaptation aux changements climatiques Ville d'Ajax, Ontario 175 000 $ MIC Application du programme de correction pour l'amélioration de la résilience aux changements climatiques du réseau de traitement des eaux usées de Bancroft Étude opérationnelle Adaptation aux changements climatiques Ville de Bancroft, Ontario 163 700 $ MIC Plan de résilience de la station de traitement de l'eau et des eaux usées Plan Adaptation aux changements climatiques Ville de Carleton Place, Ontario 168 000 $ MIC Plan intégré de gestion du bassin hydrographique dans la vallée de Nottawasaga Plan Adaptation aux changements climatiques Ville d'Innisfil, Ontario et Nottawasaga Valley 168 000 $ MIC Programme de modernisation pour favoriser l'efficacité énergétique à Newmarket Étude de faisabilité Énergie Ville de Newmarket, Ontario 90 000 $ MIC Plan visant l'énergie et la résilience à Oakville Plan Énergie Ville d'Oakville, Ontario 125 000 $ MIC Projet Aire Ou-vert Étude de faisabilité Adaptation aux changements climatiques Ville de Gatineau, Québec et Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais 174 700 $ MIC Initiative locale visant l'établissement d'un plan d'action pour la lutte contre les changements climatiques dans les municipalités de la Saskatchewan Plan Énergie Village de Zenon Park, Saskatchewan et Éco-Ouest 158 100 $

Source : FCM

