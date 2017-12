Nomination du très honorable Richard Wagner comme juge en chef de la Cour suprême du Canada







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Barreau de Montréal est heureux d'apprendre la nomination du très honorable Richard Wagner au poste de juge en chef de la Cour suprême du Canada.

Cet ancien bâtonnier de Montréal a traversé avec brio toutes les étapes conduisant aux fonctions qu'il entreprend aujourd'hui. Réputé pour son jugement, son ouverture, son intégrité, sa rigueur et son dévouement à la cause de la justice, c'est sans surprise qu'on le voit prendre les rênes du plus haut tribunal du pays.

Le bâtonnier de Montréal, Me Brian R. Mitchell, est heureux que le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, ait entendu son message et arrêté son choix sur le juge Wagner. «?Le juge Wagner possède toutes les qualités pour chausser les souliers de sa prédécesseure. Il sera, j'en suis convaincu, un grand juge en chef?» croit le bâtonnier Mitchell.

Le Barreau de Montréal lui offre, au nom de toute la communauté juridique montréalaise, ses plus sincères félicitations et lui souhaite beaucoup de bonheur dans ses nouvelles fonctions.

Fondé en 1849, le Barreau de Montréal regroupe près de 15?000 avocats. Il a pour mission de promouvoir la protection du public, par des activités d'information et de sensibilisation, par une participation active à l'administration de la justice et par la défense de la règle de droit. D'autres renseignements sont disponibles au www.barreaudemontreal.qc.ca.

