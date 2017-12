Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer la conférence sur le développement économique et la gestion des terres des Premières Nations de la Colombie-Britannique







VANCOUVER, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, a félicité les organisateurs et les participants de « Links to Learning 2017 », qui se déroule en Colombie-Britannique cette semaine. Ce forum annuel de formation technique réunit des agents de développement économique et des agents de gestion des terres des Premières Nations de toute la province afin de leur permettre de faire du réseautage et de mettre en commun leur savoir-faire en ce qui concerne la création de collectivités saines et prospères.

Affaires autochtones et du Nord Canada a versé 285 000 $ aux fins de l'événement en partenariat avec le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones et l'Association nationale des gestionnaires des terres autochtones ainsi qu'avec un certain nombre d'autres organisations autochtones.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec les Autochtones afin de favoriser l'émergence de collectivités prospères et saines. Nous sommes fiers d'appuyer le forum « Links to Learning 2017 », qui aidera les agents de développement économique et les agents de gestion des terres des Premières Nations de la Colombie-Britannique à avoir accès à des outils leur permettant de mieux gérer leurs terres et d'exploiter le potentiel de développement économique de leurs collectivités. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

«''Savoir, c'est pouvoir.'' Le forum « Links to Learning 2017 » est le lieu où trouver des réponses. L'ordre du jour vise à offrir, aux professionnels de la gestion des terres et du développement économique des Premières Nations, les outils nécessaires pour perfectionner leurs compétences et leurs connaissances et pour apprendre de nouvelles méthodes et techniques. Il vous permet de maximiser les occasions de réseautage et d'établir des relations économiques. C'est un investissement que vous ne voudrez pas laisser passer! »

A. Leona Irons

Directrice générale de l'

Association nationale des gestionnaires des terres autochtones

« Pour nos collectivités, l'éducation est le nouveau bison. Il s'agit d'un excellent moyen de favoriser l'égalité et de nous aider à rattraper le reste du Canada. L'événement « Links to Learning 2017 » de la C.-B. offrira aux apprenants l'occasion de suivre des cours agréés, d'écouter d'excellents conférenciers parler de questions contemporaines touchant nos collectivités et de présenter des solutions possibles par le truchement des nombreuses activités de réseautage durant les trois jours du colloque sur l'apprentissage. »

Ray Wanuch

Directeur général du

Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones

Les faits en bref

Le premier forum de formation technique « Links to Learning 2017 » a eu lieu en 2013. Cette année, on s'attend à ce que 200 participants prennent part aux 29 ateliers.

Affaires autochtones et du Nord Canada a versé environ 3,7 millions de dollars aux organisations autochtones et aux Premières Nations de la Colombie-Britannique en 2017 pour renforcer leurs capacités en matière de gestion des terres et de développement économique.

Lien connexe

http://links-to-learning.ca/ (en anglais seulement)

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook et Flickr.

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.aadnc.gc.ca/inscriptions.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 14:24 et diffusé par :