Accusations portées dans le cadre d'une enquête sur la cybercriminalité menée par la GRC

OTTAWA, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Le 8 décembre, l'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale de la GRC a porté des accusations criminelles contre Jimson Kannanthara James, 31 ans, de Toronto, arrêté le 26 octobre dans le cadre d'une enquête appelée « projet Adoption ». Il fait maintenant l'objet des deux chefs d'accusation suivants en lien avec l'utilisation non autorisée d'un ordinateur :

Avoir directement ou indirectement utilisé ou fait utiliser un ordinateur, frauduleusement et sans apparence de droit, dans l'intention d'obtenir directement ou indirectement des services d'ordinateur - alinéa 342.1(1)c) du Code criminel .





Code criminel Avoir directement ou indirectement tenté d'utiliser un ordinateur, frauduleusement et sans apparence de droit, dans l'intention d'obtenir directement ou indirectement des services d'ordinateur et avoir obtenu illégalement des services d'ordinateur - alinéa 342.1(1)c) du Code criminel.

« Cette enquête est liée à une plainte selon laquelle un pirate informatique disait avoir compromis les systèmes de la société de cybersécurité internationale FireEye. Jusqu'à présent, notre enquête a révélé que seuls les comptes personnels d'un analyste ou d'une analyste travaillant pour la société ont été compromis. Notre enquête se poursuit, et d'autres accusations pourraient être portées ultérieurement dans cette affaire.

La cybercriminalité et un problème croissant et omniprésent qui ne peut pas être résolu par un seul groupe. En travaillant ensemble, le gouvernement et le secteur privé parviendront mieux à créer une cybercommunauté plus sûre. La présente enquête est un excellent exemple d'une victime qui a pris les mesures appropriées en signalant le crime et d'enquêteurs au niveau national et international qui travaillent en partenariat avec des experts du secteur privé pour que les cybercriminels assument les conséquences de leurs actes. »

- L'inspecteur Rafael Alvarado, officier responsable de l'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale

L'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la GRC a le mandat de se concentrer sur les cibles les plus viables et d'enquêter sur les dossiers qui semblent poser les menaces les plus importantes, notamment celles envers le gouvernement, les entreprises et l'infrastructure critique du Canada. L'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale a été créée en 2016. Elle a depuis mené avec succès plusieurs autres enquêtes en appui de partenaires internationaux, d'organismes d'application de la loi locaux et d'organismes du gouvernement fédéral.

L'objectif stratégique de la GRC consiste à assurer la sécurité et la protection du Canada, ce qui comprend la protection des Canadiens contre les cybercrimes et toute autre forme d'exploitation en ligne. Nous encourageons les membres du public à demeurer vigilants lorsqu'ils utilisent Internet et à le signaler à la GRC lorsqu'ils ont de l'information sur des activités illégales.

L'affaire étant désormais devant les tribunaux, la GRC ne divulguera pas d'autres détails pour l'instant.

