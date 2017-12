Invitation aux médias - Annonce d'un important investissement pour moderniser l'aréna de Saint-Tite







SAINT-TITE, QC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un important investissement pour moderniser l'aréna de Saint-Tite.

DATE : Jeudi 14 décembre 2017





HEURE : 13 h 30





LIEU : Sportium Municipal



425, boul. St-Joseph



Saint-Tite, Québec



GOX 3H0

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

