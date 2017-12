Entente entre l'IRDA et le Groupe PolyAlto pour la fabrication et la distribution d'un échangeur d'air récupérateur de chaleur d'origine québécoise







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Réduire les coûts énergétiques d'un bâtiment en récupérant la chaleur de l'air vicié pour préchauffer l'air frais provenant de l'extérieur est maintenant possible grâce à un partenariat entre l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) et le Groupe PolyAlto, plus importante entreprise de distribution et de fabrication de produits plastiques au Québec.

En vertu de l'octroi d'une nouvelle licence de commercialisation, le Groupe PolyAlto accélérera la fabrication et la distribution du système POLYMAIR 1500, un échangeur d'air récupérateur de chaleur d'une grande robustesse conçu par l'IRDA pour fonctionner dans les environnements hostiles où on retrouve de la poussière, des gaz corrosifs et un taux d'humidité élevé.

« Cette innovation conçue à la base pour une utilisation en milieu agricole a déjà prouvé son efficacité dans le monde industriel. Cette entente avec le Groupe PolyAlto permettra qu'un grand nombre d'entreprises agricoles et d'autres secteurs aient accès à une solution réellement performante pour récupérer la chaleur émise par leurs procédés industriels et ainsi réduire leurs coûts d'énergie », a affirmé monsieur Georges Archambault, président et chef de la direction de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement.

« Notre entreprise est heureuse de pouvoir offrir le POLYMAIR 1500 à l'intérieur de son catalogue de produits. Notre capacité de production et notre vaste réseau de distribution feront en sorte que cette réalisation de grande qualité conçue par l'équipe R-D de l'IRDA s'imposera dans plusieurs secteurs industriels », de souligner monsieur Marc Lewis, président du Groupe PolyAlto.

À propos de l'IRDA

L'IRDA est un institut de recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l'innovation et aux partenariats. Chaque année, l'organisation travaille sur une centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine de la recherche. www.irda.qc.ca

À propos du Groupe PolyAlto

Le Groupe PolyAlto est reconnu comme étant la référence pour la fabrication, la transformation et la distribution de solutions plastiques dans l'est du Québec. L'entreprise fondée en 1973 emploie aujourd'hui plus de 100 personnes dans ses installations de Québec et de Montréal. www.polyalto.com

SOURCE Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

