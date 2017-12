Les bons et mauvais coups du contrôle de sûreté à l'aéroport pendant les Fêtes







OTTAWA, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Si vous croyez que la liste du Père Noël est longue, vous devriez voir la liste de la page Que puis-je emporter de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Il s'agit essentiellement d'une liste des bons et des mauvais coups du contrôle de sûreté aéroportuaire - plus précisément, une base de données qui indique ce qui est permis ou non dans les bagages de cabine et les bagages enregistrés. Elle compte des centaines d'articles, en voici quelques exemples pour votre voyage du temps des fêtes.

Mauvais coups

Répliques d'armes : Vous ne serez sans doute pas étonnés d'apprendre que si vous aidez le Père Noël en apportant des armes-jouets, des répliques de couteaux ou d'autres articles semblables pendant les Fêtes, vous devrez les expédier à votre destination ou les placer dans vos bagages enregistrés.

Bons coups

Appareils électroniques : Les appareils électroniques portatifs sont autorisés dans les bagages de cabine, alors n'hésitez pas à charger des films des Fêtes sur votre tablette afin de vous divertir dans l'avion. Toutefois, on pourrait vous demander de retirer l'étui protecteur et d'allumer ce dernier au point de contrôle - y compris les appareils neufs qui sont encore dans leur emballage. La page Contrôle de sûreté du site Web de l'ACSTA contient tout ce que vous devez savoir au sujet des procédures de contrôle.

Nous avons vérifié notre liste deux fois plutôt qu'une (Père Noël sera fier de nous). Si vous avez toujours des doutes sur un article, envoyez une photo ou une question à l'ACSTA sur Facebook ou Twitter. Bon voyage pendant les Fêtes!

SOURCE Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

