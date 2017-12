70e anniversaire de la FCSQ - Lancement de L'état des commissions scolaires, portrait de la FCSQ et de ses membres







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) souligne fièrement son 70e anniversaire avec le lancement de L'état des commissions scolaires, portrait de la FCSQ et de ses membres, un ouvrage de référence et aussi un site Internet contenant l'histoire, les réalisations, les enjeux et les défis de la Fédération et des commissions scolaires qui en sont membres.

Le lancement de cet ouvrage s'est déroulé en présence du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, et de près de 200 invités constitués d'élus scolaires, de gestionnaires et de partenaires du réseau de l'éducation. Le premier titulaire du ministère de l'Éducation, M. Paul Gérin-Lajoie, avait également fait parvenir un message à la FCSQ pour l'occasion, lu lors de l'événement. Pour sa part, le ministre Proulx a reçu un exemplaire de l'ouvrage signé par toutes les présidentes et tous les présidents des commissions scolaires membres de la Fédération.

En plus d'être animées par un même engagement indéfectible pour la réussite des élèves, les commissions scolaires sont des gouvernements locaux profondément ancrés dans leur milieu et chacune d'entre elles a ses spécificités qui sont mises en valeur à travers ce portrait.

« Mon souhait est que L'état des commissions scolaires, portrait de la FCSQ et de ses membres devienne un outil de référence incontournable accessible à toute personne se questionnant sur le réseau scolaire et le rôle des commissions scolaires, que ce soit le public, les médias ou des chercheurs, par exemple. », a déclaré le président de la FCSQ, M. Alain Fortier.

Le site Internet peut être consulté au http://www.etatdescommissionsscolaires.quebec/.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

