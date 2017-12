Des Fêtes allumées à l'Électrium







SAINTE-JULIE, QC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Pendant le congé des Fêtes, l'Électrium vous propose des activités stimulantes et gratuites pour toute la famille. Au programme : les visites guidées du centre d'interprétation de l'électricité, le visionnement de capsules vidéo 360 o à couper le souffle et les populaires ateliers d'initiation aux sciences de Profaqua !

Une expérience vidéo 360 o hors du commun

Lors de votre visite, vous pourrez vivre une expérience virtuelle hors du commun et vous mettre dans la peau d'un monteur de ligne. Muni d'un casque de réalité virtuelle, suivez une équipe de monteurs et gravissez un des plus hauts pylônes électriques au Québec. Survolez également la Baie-James et l'aménagement Robert-Bourassa comme si vous y étiez. Accrochez-vous bien, vertige garanti !

Des ateliers divertissants et gratuits pour la famille

Du 27 au 30 décembre 2017 et du 3 au 6 janvier 2018, les jeunes de 6 ans et plus pourront participer à des ateliers explorant plusieurs notions scientifiques : L'incroyable odyssée d'une goutte d'eau, Découvrir l'anatomie humaine, Robotique pour les petits et pour les plus vieux et Un plongeon dans le fleuve Saint-Laurent. Voilà quelques-uns des thèmes qui sauront éveiller la curiosité de tous !

Pour connaître la programmation et pour réserver (nombre de places limité), communiquez avec l'équipe de l'Électrium au 1 800 267-4558 ou consultez le www.hydroquebec.com/visitez.

L'Électrium : l'électricité au coeur de la vie

Profitez des vacances pour découvrir ou redécouvrir l'Électrium, le centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec. Venez observer les différents phénomènes électriques présents dans le monde qui nous entoure. Grâce aux visites guidées et aux modules interactifs, vous pourrez faire des expériences énergisantes, explorer la fonction de l'électricité dans le corps humain, et même tester qui, dans votre famille, a les réflexes les plus rapides !



Horaire :

L'Électrium sera ouvert du 27 au 30 décembre 2017 et du 3 au 6 janvier 2018 de 9 h 30 à 17 h. Reprise de l'horaire habituel le 8 janvier.

L'Électrium est situé à Sainte-Julie, en Montérégie, à la sortie 87 de l'autoroute 30.

