Boxe Canada nomme sept boxeurs à l'équipe des Jeux du Commonwealth 2018







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Boxe Canada est fier d'annoncer les sept boxeurs qui représenteront le Canada dans le ring dans le cadre des Jeux du Commonwealth 2018 à Gold Coast, Australie du 4 au 15 avril 2018. Composée de trois hommes et quatre femmes, la jeune équipe dynamique visera le carré d'as au mois d'avril.

Les résultats du tirage au sort seront dévoilés le 4 avril et la compétition de boxe se déroulera sur une période de dix jours du 5 au 14 avril aux Oxenford Studios, un lieu reconnu pour ses superproductions hollywoodiennes. La délégation canadienne de boxe olympique est composée d'athlètes exceptionnels, regroupant des vétérans expérimentés et des jeunes pugilistes. Il s'agit en effet de la première participation à des Jeux multisports pour cinq membres de l'équipe.

Voici la liste complète des boxeurs canadiens nominés pour prendre part aux Jeux du Commonwealth 2018 :





HOMMES FEMMES 56 Kg Eric Basran (Montréal, QC) 51 Kg Mandy Bujold (Kitchener, ON) 64 Kg Thomas Blumenfeld (Montréal, QC) 57 Kg Sabrina Aubin (St-Jean-sur-Richelieu, QC) 81 Kg Harley-David O'Reilly (Montréal, QC) 60 Kg Caroline Veyre (Montréal, QC)



75 Kg Tammara Thibeault (Montréal, QC)

« C'est vraiment un honneur et un privilège d'avoir été sélectionné pour les Jeux du Commonwealth 2018. Après des années d'efforts, de travail ardu et de sacrifices, je réalise un de mes plus grands rêves, soit représenter mon pays en boxe olympique lors de Jeux majeurs. » affirme Harley-David O'Reilly. « Je suis confiant que l'équipe en place obtiendra de très belles performances et que chaque athlète a la possibilité de médailler. »

La vigoureuse équipe de boxeurs canadiens sera menée par l'olympienne Mandy Bujold, qui en sera à sa deuxième participation après avoir gagné le bronze en 2014. Les athlètes sélectionnés se sont illustrés au cours des derniers mois face à des boxeurs de calibre mondial et Boxe Canada est confiant qu'ils représentent nos meilleures chances de contribuer à la récolte de médailles du Canada.

« La sélection des athlètes fût une décision très difficile en raison du grand nombre de boxeurs canadiens qui visent représenter leur pays sur la scène internationale. La plupart des membres de notre équipe sont nouveaux alors que nous commençons notre parcours vers Tokyo 2020. » dit Pat Fiacco, Président de Boxe Canada. « Bien que l'équipe ait une expérience limitée au niveau international, les boxeurs sont plus que capables de remporter des médailles et nous observons des améliorations à chaque fois qu'ils montent dans le ring. Le leadership de Mandy permettra assurément d'élever les performances de l'équipe. »

Un dernier camp d'entraînement prendra place à Smithy's Gym à Toowoomba, Australie afin de peaufiner la préparation en vue de la compétition et pour permettre aux boxeurs de s'acclimater au décalage horaire. L'entraîneur de l'équipe nationale João Carlos Barros et le Directeur de haute performance Daniel Trépanier dirigeront l'équipe lors de l'événement.

Historiquement, Boxe Canada performe très bien dans le cadre des Jeux du Commonwealth. À Glasgow 2014, la délégation canadienne avait récolté trois médailles grâce à Samir El Mais (81 Kg - or), Ariane Fortin (75 Kg - argent) et Mandy Bujold (51 Kg - bronze).

« La boxe est un sport très passionnant et j'ai hâte d'accueillir et d'appuyer les sept hommes et femmes mis en nomination par Boxe Canada pour ces Jeux du Commonwealth de 2018, » affirma la Chef de Mission Claire Carver-Dias. « Avec leur triplé de médailles aux derniers Jeux, je sais qu'ils viseront les plus hautes marches du podium en avril prochain. »

L'équipe complète sera annoncée officiellement par Jeux du Commonwealth Canada en mars 2018.

Les Jeux auront lieu du 4 au 15 avril 2018 à Gold Coast, Australie et plus de 4 000 athlètes provenant de 70 pays participeront à l'événement.

À propos des Jeux du Commonwealth

Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est le détenteur des droits de franchise internationaux des Jeux du Commonwealth et du mouvement du Commonwealth au Canada, en plus d'être un membre à part entière de la communauté sportive canadienne. La mission de JCC est de consolider la place du sport au Canada et à travers le Commonwealth en participant aux Jeux du Commonwealth et en utilisant le sport comme outil de développement. Visiter http://www.commonwealthgames.ca pour plus d'informations.

À propos de Boxe Canada

Boxe Canada est l'organisme national du sport de la boxe olympique reconnu par le Comité olympique canadien. L'objectif de Boxe Canada est de promouvoir, organiser et coordonner la boxe au Canada pour l'avancement du sport et de ses membres de tous niveaux et âges confondus. La vision de l'organisation est d'inspirer les Canadiens à faire de la boxe un sport majeur et une activité d'entraînement privilégiée ainsi que de faire en sorte que le Canada se classe parmi les pays dominants sur la scène internationale. Visiter http://boxecanada.org/ pour plus d'informations.

