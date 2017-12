Deer Jet a été couronnée « Meilleur service d'affrètement de jets privés au monde » pendant trois années consécutives







ÎLE DE PHU QUOC, Vietnam, le 12 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Les World Travel Awards (WTA), qui constituent le principal programme de récompenses de l'industrie du voyage, ont réuni des centaines de dirigeants représentant le meilleur de l'hôtellerie mondiale lors d'une prestigieuse soirée qui s'est tenue le 10 décembre 2017 au JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Pour la troisième année d'affilée, Deer Jet a été sélectionnée comme étant le « principal service d'affrètement de jets privés au monde ».

Une fois de plus, Deer Jet a fait valoir ses services Seven Star haut de gamme et ses excellentes innovations commerciales, obtenant ainsi les voix de centaines de milliers de dirigeants d'entreprises et de voyageurs d'affaires qui ont choisi l'entreprise parmi un vivier de leaders mondiaux, où l'on retrouve Net Jets et Royal Jet, entre autres.

En 2017, Deer Jet a attiré l'attention du secteur et des voyageurs les plus exigeants dans le monde entier grâce à ses services et ses campagnes à la pointe de l'innovation, notamment l'exposition « Dreams Encounter the World » (« Les rêves à la rencontre du monde ») sur le 787 Dream Jet et ses itinéraires de voyage haut de gamme, qui ont permis aux clients d'effectuer des excursions culturelles, artistiques et naturelles à travers le monde.

L'année 2017 a été une année charnière pour Deer Jet, car l'entreprise a reçu une série de distinctions pour ses services de premier ordre et ses contributions dans le secteur, entre autres le prix de la « Meilleure entreprise de jets privés au monde en 2017 », celui de « Meilleure entreprise d'affrètement de jets privés en Asie pour l'année 2017 », de « Meilleure entreprise d'affrètement de jets privés en Chine » et enfin d'« Entreprise de jets privés récompensée par Seven Stars dans le monde, pour 2017 ».

Depuis sa fondation, il y a 22 ans, Deer Jet s'est résolument engagée à améliorer ses services, ce qui lui a permis de croître à un rythme sans précédent, passant du statut de première compagnie d'aviation privée en Chine à celui de premier groupe d'aviation d'affaires en Asie et de marque phare mondiale dans le domaine des marques liées au style de vie.

Xu Lidong, président de Deer Jet, a déclaré : « Une nouvelle fois, les World Travel Awards ont reconnu Deer Jet pour ses services uniques. Cette récompense nous encourage à mettre la barre encore plus haut, tout en poursuivant notre quête de nouveaux marchés. Nous souhaitons permettre au monde de profiter de nos expériences associées aux services Seven Star. »

Dans un futur proche, le secteur du voyage haut de gamme de la Chine se stabilisera, grâce à l'économie croissante du pays et à l'augmentation de la consommation nationale. En tant que leader dans l'aviation privée et les services liés au style de vie, Deer Jet vise ce marché croissant et conçoit de nouveaux produits et services en rapport avec le voyage, spécialisés pour les voyageurs d'affaires et de loisirs avertis, dans le monde entier.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 12:46 et diffusé par :