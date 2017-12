Frais scolaires chargés aux parents - Auriez-vous encore oublié de consulter les profs, M. Proulx?







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Sans vouloir statuer sur le bien-fondé du rapport déposé hier au ministre de l'Éducation sur les frais chargés aux parents, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) trouve complètement anormal que le ministre ait procédé à une telle réflexion sans consultation des enseignants. Ces derniers sont pourtant parmi les premiers interpellés tous les jours par ce qui se trouve sur la facture présentée aux parents.

« Tristement, le chemin emprunté par le ministre Proulx témoigne une fois de plus de sa façon cavalière de traiter les enseignants et l'ensemble du personnel de l'éducation. Pour valoriser la profession enseignante, il faut plus que de belles paroles. Il faut agir. Le ministre a raté ici une occasion de rallier son réseau autour de l'égalité des chances, une valeur qui nous est chère et que nous défendons chaque jour », a déploré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Rappelons que la FSE-CSQ, tout comme la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) à laquelle elle est affiliée, milite pour la gratuité scolaire et l'égalité des chances en éducation. En ce sens, elle est notamment hautement interpellée par la réalité des écoles en milieu défavorisé, les projets particuliers, les effets de la composition de la classe, les mesures et les outils favorisant la réussite, de même que les services offerts aux élèves en difficulté, qui peuvent tous occasionner à divers degrés des frais aux parents.

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 35 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 12:40 et diffusé par :