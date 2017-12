Approbation et commercialisation d'une nouvelle insuline concentrée pour les patients canadiens







L'insuline contenue dans ENTUZITYMC KwikPen® est cinq fois plus concentrée que l'autre option offerte actuellement

TORONTO, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) est heureuse d'annoncer l'approbation par Santé Canada et la commercialisation d'ENTUZITYMC KwikPen® (insuline humaine biosynthétique à 500 unités/mL) pour le traitement des adultes et des enfants diabétiques ayant besoin d'insuline. ENTUZITY est destiné aux patients diabétiques qui présentent une insulinorésistance et doivent prendre des doses quotidiennes de plus de 200 unités, car il permet d'administrer une forte dose par voie sous-cutanée dans un volume moindrei.

« La prise en charge du diabète de type 1 et de type 2 est une lutte constante, et l'arrivée de nouveaux outils est importante pour répondre aux besoins des patients », explique la Dre Joanne Lorraine, directrice médicale, Lilly Diabetes. « L'insulinorésistance grave est un enjeu chez de nombreux Canadiens qui ont besoin de doses plus élevées pour maintenir leur glycémie dans les valeurs cibles. ENTUZITY constitue désormais une option commode pour administrer des doses élevées d'insuline à l'aide d'un dispositif facile d'emploi. »

« Avant l'approbation et la commercialisation d'ENTUZITY au Canada, les patients ayant besoin de doses concentrées d'insuline devaient utiliser des seringues pour prélever le volume nécessaire d'un flacon, et l'accès à ces flacons était restreint. Les médecins peuvent désormais prescrire un dispositif facile d'emploi à leurs patients qui ont besoin de doses élevées d'insuline. »

« L'enrichissement des options de traitement offertes est profitable autant aux patients qu'à la communauté médicale », indique la Dre Alice Cheng, spécialiste en diabète et professeure agrégée à l'Université de Toronto. « ENTUZITY constitue une nouvelle option très intéressante pour les Canadiens aux prises avec un problème d'insulinorésistance et qui doivent prendre des doses quotidiennes de plus de 200 unités, parce qu'il permet de simplifier leur traitement en diminuant le nombre d'injections. »

À propos du diabète

Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque l'organisme ne produit plus d'insuline ou n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Environ 3,3 millions de Canadiens sont atteints de diabète de type 1 ou de type 2, et ce nombre devrait s'élever à 4,8 millions d'ici 2024. Le diabète peut entraîner diverses complications graves, notamment un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale, la cécité, des troubles d'érection (impuissance) et l'amputation. Il a été démontré que le contrôle métabolique permet de réduire le risque de complications microvasculaires.

À propos d'Eli Lilly Canada Inc.

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, un homme voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat. Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a finalement abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Lilly Canada emploie maintenant plus de 600 personnes partout au pays, dans les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, de la neurodégénérescence et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.lilly.ca.

i Monographie canadienne d'ENTUZITY, 2017.

