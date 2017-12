La société Bioenterprise s'associe à AG-Bio Centre pour appuyer la réussite des entrepreneurs en agroalimentaire au Québec







GUELPH, ON, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La société sans but lucratif Bioenterprise est heureuse d'annoncer la signature d'un important protocole d'entente avec AG-Bio Centre. D'envergure nationale, Bioenterprise est un accélérateur d'entreprises oeuvrant dans le domaine de l'agrotechnologie. AG-Bio Centre est pour sa part un incubateur-accélérateur d'entreprises québécoises oeuvrant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la biotechnologie et des sciences de l'environnement.

Les deux organisations travailleront de concert afin d'aider les entrepreneurs en agrotechnologie à prendre de l'expansion en leur offrant des services complémentaires, en mettant leurs ressources en commun et en partageant leurs compétences. Ce stimulant partenariat verra à ce que les entreprises agroalimentaires du Québec aient accès à une expertise, à des ressources et à des réseaux stratégiques propres à leurs secteurs d'activités ainsi qu'au riche éventail de services de commercialisation offerts par Bioenterprise.

« Nous sommes enthousiastes à la perspective de la valeur ajoutée qu'une telle collaboration nous permettra d'offrir à nos clients. Combiner l'expertise et les ressources de Bioenterprise à la gamme de services déjà offerts par AG-Bio Centre donnera un véritable coup de pouce aux entreprises en agrotechnologie », a déclaré M. Dave Smardon, président et directeur général de la société Bioenterprise.

« AG-Bio Centre est très heureux de s'allier à Bioenterprise. Nous allons travailler en étroite collaboration avec cette organisation pour offrir au Québec un éventail de services encore plus grand », a ajouté M. Alain Cadoret, directeur général d'AG-Bio Centre. « Nous sommes convaincus que les deux organisations bénéficieront de ce nouveau partenariat au même titre que les entrepreneurs en technologie agroalimentaire de notre province. »

L'approche coopérative a bonne augure pour les entreprises montréalaises Motorleaf et Sollum, deux nouveaux clients québécois de Bioenterprise. Motorleaf travaille au développement d'une technologie sans fil dirigée par une intelligence artificielle qui permet aux producteurs en serre, entre autres, de contrôler la température et les niveaux de pH, d'automatiser leur système d'éclairage et de distribution d'engrais et de recueillir les données de croissance en temps réel. La technologie DEL de Sollum permet d'imiter la lumière naturelle du soleil, ce qui offre de nombreux avantages et applications dans le secteur de l'agriculture. Bioenterprise soutiendra ces entreprises de diverses façons, y compris dans la recherche de marchés et l'analyse de modèles tarifaires.

Organisation d'envergure nationale ayant son siège social à Guelph, Ontario, Bioenterprise a largement consolidé sa présence à travers le pays avec d'autres bureaux en Colombie-Britannique et aux Maritimes. L'établissement de partenariats avec des organisations comme AG-Bio Centre au Québec aide à soutenir la commercialisation d'agrotechnologies et à stimuler la croissance économique et commerciale du Canada.

Au sujet de la société Bioenterprise

La société Bioenterprise est un accélérateur d'entreprises national et à but non lucratif offrant des services de commercialisation pour appuyer la création, la croissance et l'expansion d'entreprises oeuvrant dans le domaine de la technologie en agriculture. Depuis 2003, Bioenterprise se concentre exclusivement sur l'agrotechnologie, fournissant aux entreprises une expertise scientifique et technique, une bonne connaissance de l'industrie, des services commerciaux de qualité et des relations qui s'étendent partout dans le monde. Bioenterprise est subventionné par le Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs (PCAI), une initiative fédérale, provinciale et territoriale offerte par le Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) (Growing Forward 2.) www.bioenterprise.ca

Au sujet d'AG-Bio Centre

Au cours des 16 dernières années, AG-Bio Centre a appuyé la croissance de plus de 300 PME et est maintenant en ronde de financement de plus de 80 M$ pour ses entreprises clientes dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la biotechnologie et des sciences de l'environnement. Située à Lévis, Québec, l'organisation offre un accompagnement entrepreneurial intégrant une approche d'innovation ouverte, basée sur son réseau d'experts des affaires et de la recherche. C'est le seul incubateur-accélérateur d'entreprises spécialisé dans l'agroalimentaire qui est officiellement reconnu par les gouvernements provinciaux et fédéral. www.agbiocentre.com

