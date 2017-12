La toute première « Semaine de la mode modeste » de Dubaï touche à sa fin spectaculaire







DUBAÏ, ÉAU, December 12, 2017 /PRNewswire/ --

Faisant suite à des éditions couronnées de succès à Istanbul et à Londres, la Semaine de la mode modeste de Dubaï a vu des visages mondiaux de la mode modeste, des créateurs primés et des VIP affluer et s'enthousiasmer pour l'un des plus grands évènements axés sur la mode modeste au monde

La première édition de la « Dubai Modest Fashion Week » (DMFW) s'est déroulée au Burj Park, dans le centre de Dubaï. L'évènement articulé autour du style, qui s'est déroulé sur deux jours, les 8 et 9 décembre, a vu des créateurs reconnus et en devenir de 20 pays participer à 40 défilés de mode. Ils se sont rassemblés autour de 50 stands de marques, ateliers et conférences, expositions de mode et d'art, sans oublier les 100 célébrités et influenceurs présents. Le rendez-vous a eu lieu au célèbre Burj Park de la ville pour présenter les dernières tendances de la mode modeste. On a pu apprécier la présence de Son Excellence la Cheikha Hend Faisal Al Qassemi, de superstars arabes comme Diana Haddad, Hisham El Hajj et de la diva de Bollywood, Gauahar Khan.

La DMFW est organisée par Think Fashion (dirigé par Franka Soeria et Ozlem Sahin) et Red Connect (dirigé par Arif Ebrahim).

Pour visualiser le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur : https://www.multivu.com/players/uk/8238851-dubai-modest-fashion-week/

L'évènement a accueilli des créateurs formidables venus des cinq continents. En qualité de sponsor officiel, Modanisa a présenté les créateurs hors pair Rasit Bagzibagli, Muslima Wear et Selma Sari. Un défilé impressionnant de Wardah Beauty a mis en lumière les célèbres stylistes de mode modeste Safiya Abdallah de Dulce by Safiya, Zaskia Sungkar, Norma Hauri, Ria Miranda et ETU. Ajmal Perfumes a présenté une collection de prêt-à-porter d'Annah Hariri et des robes de mariées de Miss Ayshe. Parmi les autres grands créateurs, on trouvait Huw Roman Tokyo (Japon), Fllumae (États-Unis), Mizaan (Allemagne), Yours Truly (Canada), Sumayya & SSS (Indonésie), Zeina Ali (Jordanie), aere (Malaisie), Anotah (Koweït).

La DMFW a aussi mis en avant de nombreux talents locaux. Le College of Fashion and Design a par exemple présenté Sara Al Madani, Samah Shublaq, Studio Teh et bien d'autres. Doris Dorothea a présenté un défilé captant l'attention, qui a mis en avant des influenceurs du monde entier, illustrant ainsi l'unité dans la diversité.

Lors de la DMFW, a également eu lieu une cérémonie de remise de prix spéciale pour les lauréats du prix « Créateur de mode modeste en devenir » (EMFDA selon « Emerging Modest Fashion Designer Award ») décerné par The Modist.

La DMFW est soutenue par Emaar, Modanisa (partenaire officiel), MBM International (partenaire de platine), Dubai Culture (partenaire culturel), Dubai Islamic Economy and Development Centre (partenaire de soutien), (soutenu par) Rewaq Ousha Bint Hussein-Cultural Center, Thomson Reuters (partenaire qui apporte des connaissances), Wardah Beauty (partenaire du maquillage), Doris Dorothea (partenaire des sacs), The College of Fashion and Design Dubai (partenaire pédagogique), The Modist (partenaire des EMFDA), Ajmal Perfumes (partenaire des parfums), OVLAJ (partenaire des soins de la peau), Ijmal (partenaire de la coiffure), Bash Ahmad (partenaire de la restauration et des boissons), The Lipstick Make Up Institute (partenaire d'argent) et Voss Water (partenaire pour l'eau).

