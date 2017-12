Le Conseil interculturel de Montréal salue l'initiative de la Mairesse concernant la mise sur pied d'un groupe de travail pour lutter contre les discriminations







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil interculturel de Montréal (CiM), une instance de consultation en matière de relations interculturelles auprès de la Ville, salue l'initiative de la Mairesse concernant la mise sur pied d'un groupe de travail pour lutter contre les discriminations.

Depuis le début de ses activités en 2003, le Conseil interculturel de Montréal a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux touchant notamment au vivre-ensemble, à la représentativité et à l'équité et il a formulé plusieurs recommandations pour favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses. En effet, au cours de ces dernières années, le Conseil interculturel de Montréal a participé activement à de nombreuses réalisations, dont un Avis sur le profilage racial - 10 ans après 2006-2016 (2017), le Portrait médiatique de l'intégration économique des immigrants dans la métropole (2014), un Avis sur le programme d'accès à l'égalité en emploi de la Ville de Montréal (2011) et de nombreux projets sur divers sujets tels que l'égalité en emploi, l'inclusion sociale, la gestion municipale des lieux de cultes minoritaires et le plan de développement de Montréal. Présentement, le CiM est à finaliser un avis sur la participation citoyenne des personnes issues de la diversité.

Le Conseil interculturel de Montréal offre ainsi tout son appui à cette importante initiative qui touche à des enjeux qui sont au coeur de son mandat et de ses actions, dont la promotion et la défense de l'inclusion sociale et la lutte contre toutes formes de racisme et d'exclusion.

Le Conseil interculturel de Montréal est déjà enthousiaste à l'idée de pouvoir collaborer activement aux réflexions et aux travaux de ce groupe de travail.

À propos du CiM

Institué en vertu d'une loi de l'Assemblée nationale du Québec, le CiM est un organisme de consultation et d'échanges en matière de relations interculturelles. Le CiM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un président et deux vice-présidents représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents.

SOURCE Ville de Montréal - Conseil interculturel de Montréal

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 11:06 et diffusé par :