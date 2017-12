Le concours de « pitch » mondial FoodBytes! arrive à Montréal







Les start-ups en alimentation et en technologies agroalimentaires sont encouragées à s'inscrire

MONTRÉAL, le 12 décembre 2017 /CNW/ - Rabobank, une banque mondiale oeuvrant auprès des industries agroalimentaires, présentera pour la première fois au Canada son concours innovateur le 16 mai 2018. Pour cette douzième édition de FoodBytes!, l'événement de Montréal fournira un refuge aux jeunes entrepreneurs spécialisés en agroalimentaire afin qu'ils puissent recevoir les fonds, le mentorat et le réseau dont ils auront besoin pour développer leur entreprise. Les inscriptions sont ouvertes et les entreprises en démarrage démontrant un effet d'entraînement, une croissance, un concept innovateur et qui se concentrent sur la durabilité et le bien social sont encouragées d'envoyer leur candidature ici au plus tard le dimanche 11 mars 2018 à 23 h.

Depuis sa création en 2015, 2700 entreprises ont participé à FoodBytes! et plus de 1100 candidatures en provenance de plus de 30 pays ont été reçues. Plus de 170 compagnies font aujourd'hui partie de la communauté d'anciens de FoodBytes!, incluant les start-ups PieShell, One Hop Kitchen et FlashFood, toutes affiliées au Canada.

"En tant qu'entreprise en démarrage, il peut être difficile de déterminer où son argent est le mieux placé. Pour nous, participer à FoodBytes! fut une excellente décision. Encore aujourd'hui, nous voyons des retombées positives à plusieurs niveaux », a déclaré Cheryl Clements, fondatrice de PieShell (FoodBytes! San Francisco 2017 et commanditaire). PieShell est une plateforme de « crowdfunding » de niche qui aide les jeunes entreprises en agroalimentaires à évoluer. "Nous sommes de grands admirateurs de FoodBytes! et avons hâte de partager les leçons que nous avons apprises avec nos collègues de l'industrie: vous pouvez bénéficier d'un retour sur investissement élevé en investissant dès vos débuts pour rejoindre les bonnes personnes. Votre marque gagne en notoriété auprès des bons publics et cela vous permet d'ajuster votre stratégie au besoin. "

FoodBytes! a été créé dans le cadre de Banking for Food (B4F) de Rabobank et de sa vision de produire plus de nourriture de manière durable d'ici 2050 pour nourrir une population mondiale croissante. L'événement de deux jours débutera le mardi 15 mai par un camp d'entraînement pour les start-ups sélectionnées. Elles seront dirigées par des experts en image de marque, relations publiques, financement et gestion de l'approvisionnement. Le mercredi 16 mai, dix entreprises présenteront leur « pitch » de 3,5 minutes et dix entreprises présenteront leur « pitch » de 60 secondes à des centaines d'investisseurs, de cadres, de start-ups et de médias.

"Les 60 start-ups qui ont présenté lors des événements FoodBytes ! en 2017 ont exposé plusieurs solutions innovantes aux défis alimentaires et agricoles actuels. Les principales tendances incluaient la transformation de produits propres, des protéines végétales et la réduction du gaspillage alimentaire », a déclaré Paula Savanti, analyste principale de Rabobank. Savanti s'attend à ce que FoodBytes! 2018 dévoile d'autres idées innovatrices. "Ces tendances continueront sans doute à prendre de l'ampleur en 2018 et il sera intéressant de voir si les autres tendances, comme celles des substituts de repas et formules alimentaires, des boissons fermentées et la nutrition personnalisée, gagnent en popularité."

La tournée nord-américaine de FoodBytes ! 2018 débutera à San Francisco le 1er mars, suivie de Montréal, puis de New York à l'automne 2018. Les inscriptions pour les événements nord-américains FoodBytes! 2018 sont ouvertes ici. Pour plus d'information, suivez FoodBytes! sur Twitter, Facebook et Instagram, ou consultez le contenu via le mot-clic #FoodBytes.

