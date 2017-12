De l'alcool éthylique au lieu d'un procédé de fermentation de malt - L'industrie brassicole québécoise fait appel au sens civique pour retirer des produits des tablettes







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des brasseurs du Québec en appelle au sens civique des intervenants pour retirer immédiatement les cocktails prêts à boire à haute teneur en alcool visés par un rappel de produits.

Rappelons que le 6 décembre dernier, Embouteillage Solar Inc. a émis un communiqué de presse annonçant : « le rappel de produits des Breuvages Blue Spike des tablettes des détaillants en alimentation pour la raison que ces produits contiennent de l'alcool éthylique plutôt que de l'alcool issu de fermentation de malt ».

Les détenteurs de permis de brasseur industriel ont des responsabilités importantes conférées par leur statut. À cet égard, les activités de fabrication doivent répondre au Règlement sur les aliments et drogues notamment quant aux « noms à employer pour désigner la bière, l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt dans la publicité qui s'y rapporte ou sur leur étiquette ». Dans ce cas, Embouteillage Solar a admis publiquement que « l'utilisation de l'alcool éthylique n'est pas conforme à la réglementation prévoyant que seuls la bière, le cidre, le vin ou les produits artisanaux peuvent être mis en marché chez les détaillants en alimentation ».

Particulièrement en ce temps de festivités, il est primordial que le public ait l'assurance immédiate que les produits visés par ce rappel soient dès maintenant tous retirés des tablettes. Ainsi, les consommateurs auront la certitude que les cocktails prêts à boire à haute teneur en alcool disponibles auprès des détenteurs de permis d'épicerie sont conformes aux dispositions réglementaires.

Enfin, l'Association des brasseurs du Québec s'inquiète de certaines pratiques de mises en marché utilisées dans la commercialisation de ces produits. Elles visent souvent et directement des jeunes par leurs techniques de promotion web agressives. Ces produits jouissent d'une très grande visibilité et sont facilement accessibles. La consommation responsable doit être une préoccupation de tous les instants. En collaboration avec les instances règlementaires, il est de la responsabilité des fabricants, des distributeurs et des détaillants d'agir avec prudence pour inciter le public à ne pas abuser de produits alcooliques.

Référence dans l'industrie brassicole, l'Association des brasseurs du Québec (ABQ) représente ses membres auprès de partenaires, d'organismes gouvernementaux et des médias. Les trois grands brasseurs membres de l'ABQ - Molson Coors, Labatt, et Sleeman - réalisent 90 % des ventes de bière dans la province. Les entreprises membres de l'ABQ sont bien ancrées dans notre histoire d'hier et d'aujourd'hui par leur développement économique, leur apport social et culturel, et leur rôle environnemental. Elles font preuve d'un engagement soutenu en matière de développement durable et de consommation responsable et s'impliquent activement dans la vie socioculturelle, communautaire et sportive du Québec.

