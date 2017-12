Le Québec Royal élu cocktail du Québec







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le gagnant du concours « Créons le cocktail du Québec » lancé par la SAQ en septembre dernier est dévoilé! Le Québec Royal, choisi par vote populaire, a su ravir le palais des Québécois et devient ainsi le cocktail emblématique du Québec. Élaboré à base de vodka, de cidre pétillant et de liqueur de cassis, le Québec Royal est un cocktail gourmand, simple à réaliser et totalement savoureux.

« J'ai voulu créer un cocktail à l'image du Québec en utilisant des ingrédients bien de chez nous comme la pomme et le sirop d'érable et ainsi proposer une version toute québécoise du kir classique », a déclaré le créateur à l'origine du Québec Royal, Jean-René Lebel, mixologue de profession. M. Lebel s'envolera donc vers Londres du 1er au 8 octobre 2018 pour participer à la London Cocktail Week, une gracieuseté d'Air Transat.

Soulignons que la SAQ a reçu 1 000 propositions de cocktail qui ont été évaluées par un comité de sélection regroupant des mixologues parmi les meilleurs du Québec. Ce sont près de 50 000 Québécois qui ont ensuite voté pour leur cocktail favori parmi les trois finalistes présentés dans les succursales de la SAQ et lors de La Grande dégustation de Montréal. Grand gagnant du concours, le Québec Royal arrive juste à temps pour les célébrations du temps des Fêtes et sera l'apéro parfait tout au long de l'année! Prenez plaisir à vous approprier la recette, à la faire vivre et à la partager avec amis et famille, parce que bientôt, le Québec Royal sera au Québec ce que le Mojito est à Cuba ou la Margarita au Mexique! #cocktailduquebec

INGRÉDIENTS PRÉPARATION 15 ml (½ oz) de vodka Dans un verre à vin contenant quelques glaçons combiner tous les ingrédients à l'exception du thym et de la tranche de citron. 15 ml (½ oz) de liqueur de cassis 105 ml (3 ½ oz) de cidre mousseux de la pastille « Fruité et doux » 15 ml (½ oz) de sirop d'érable Remuer à l'aide d'une cuillère à mélange. 8 ml (1/4 oz) de jus de citron

1 branche de thym Garnir d'une branche de thym et d'un quartier de citron 1 quartier de citron

Glaçons



La SAQ remercie les participants qui se sont prêtés au jeu afin de créer le cocktail du Québec, tous les dégustateurs qui se sont prononcés sur leur cocktail préféré, ainsi que ses précieux partenaires Air Transat, Bell média, ITHQ et TVA.





