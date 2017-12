CompactCath reçoit le marquage CE pour sa sonde urinaire, discrète et intermittente, phare







L'agrément ouvre la voie à la distribution du produit CompactCath dans 28 pays d'Europe, offrant une nouvelle génération de sondes intermittentes aux patients européens.

PALO ALTO, Californie, le 12 décembre 2017 /PRNewswire/ -- CompactCath (www.compactcath.com), un fournisseur d'appareils médicaux qui se consacre à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes de vessie, a annoncé aujourd'hui que sa sonde urinaire intermittente phare a reçu l'agrément de marquage CE en tant que dispositif médical de classe III.

Conçu dans l'optique du patient par une équipe de médecins, d'ingénieurs et d'utilisateurs qui se sont rencontrés à l'Université de Stanford, le produit CompactCath offre une sonde urinaire, compacte et intermittente, révolutionnaire aux patients cherchant une solution discrète, hygiénique et pratique qui s'adapte parfaitement au quotidien. Elle est prélubrifiée avec de l'huile de silicone, possède des oeillets polis et s'insère sans contact. Elle présente aussi un mécanisme de régulation du drainage et un emballage opaque, assurant aux utilisateurs plus de discrétion, de confort, d'hygiène et de contrôle.

« Nous avons reçu un soutien et une adoption très larges depuis le lancement aux États-Unis il y a un peu plus d'un an », a déclaré Naama Stauber Breckler, PDG. « Les utilisateurs de sondes aiment l'aspect compact et portable du produit, le gain de temps et, surtout, sa capacité de simplifier leurs vies. Nous nous réjouissons d'élargir notre portée et de proposer enfin la sonde CompactCath aux utilisateurs en Europe, qui l'attendent depuis longtemps. »

CompactCath est une sonde unisexe disponible dans diverses tailles pour son utilisation par des adultes et des enfants. Son emballage enroulé en fait la seule sonde de 16" à tenir dans la poche ou la paume de la main. Sa forme petite et légère élimine grandement le désagrément ou la gêne tout en procurant confiance et contrôle à ceux qui se sondent.

Pour en savoir plus, consultez le site www.compactcath.com.

À propos de CompactCath

CompactCath se consacre à améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de problèmes de vessie et doivent se sonder. CompactCath se compose d'une équipe pluridisciplinaire de médecins, d'ingénieurs et de détenteurs de MBA qui partagent une passion pour la santé, le design et le confort. Créée en 2012 à l'Université de Stanford, la société CompactCath a pour objectif de concevoir des appareils médicaux qui permettent à ceux atteints de maladies chroniques de mener une vie active, indépendante et épanouissante.

