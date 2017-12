CIBC Mellon a été choisie pour fournir des solutions de services d'actifs pour le régime de retraite et pour la caisse de retraite des employés de BDC







La Banque de développement du Canada aura recours à l'expertise de CIBC Mellon à titre de chef de file canadien en services d'actifs

TORONTO, le 12 déc. 2017 /CNW/ - CIBC Mellon annonce qu'elle a été choisie comme fournisseur de services de garde à l'échelle mondiale, de fiduciaire de caisse de retraite, de comptabilité, de paiements aux retraités, de prestation d'information et d'administration de la trésorerie dans le cadre du régime de retraite et de sa caisse de retraite de 1.5 milliard de dollars canadiens pour les employés de la Banque de développement du Canada (BDC). La BDC a pour mandat de soutenir les entrepreneurs canadiens afin qu'ils établissent des entreprises solides et concurrentielles.

« Seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs, la BDC a pour mission d'aider à créer et à mettre sur pied des entreprises canadiennes solides par l'intermédiaire du financement, des services de conseils et des investissements. Elle met particulièrement l'accent sur les petites et moyennes entreprises », a déclaré François Laurin, trésorier de la BDC. « Nous sommes ravis de choisir CIBC Mellon comme fournisseur de service en raison de son excellente réputation, de son traitement des données, de son niveau de sécurité et du respect de la confidentialité des données, de la prestation de renseignements et de son service local à la clientèle. Selon nous, les fonctions de production de rapports en ligne de CIBC Mellon peuvent aider à accroître la gouvernance et la surveillance des activités du régime de retraite de la BDC. »

« Dans l'environnement réglementaire actuel, nous comprenons que les régimes de retraite ont des besoins complexes, de la gestion du risque et de l'obligation de faire preuve de transparence dans la prestation de données, tout en cherchant à satisfaire les besoins de leurs clients et intervenants », a ajouté Shane Kuros, vice-président et chef du développement des relations pour le Canada auprès de CIBC Mellon et de BNY Mellon. « Nous sommes ravis d'accueillir la BDC. Nous espérons avoir l'occasion d'offrir notre ensemble robuste de services, qui aidera la BDC à se consacrer principalement au soutien des entrepreneurs et à la promotion de l'entrepreneuriat. »

À propos de la BDC

La BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle fait la promotion de l'entrepreneuriat canadien en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises. Comptant 118 centres d'affaires dans tout le pays, la BDC fournit des services de financement et des services-conseils aux entreprises dans tous les secteurs. Son service d'investissement, BDC Capital, propose des capitaux propres, du capital de risque et des solutions de capital de croissance et de transfert souples. Il s'agit aussi de la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp. Pour en apprendre davantage, allez à bdc.ca.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec nos sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères, ainsi que de trésorerie. En date du 30 septembre 2017, CIBC Mellon détenait plus de 1,8 mille milliards de dollars canadiens d'actifs sous son administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon, qui, en date du 30 septembre 2017, comptait 32,2 mille milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir plus de renseignements, notamment au sujet des connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, consultez le site suivant : cibcmellon.com.

