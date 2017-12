Lancement d'Uber Eats à Québec - Une nouvelle application Uber distincte permet aux Québécois de commander des repas de leurs restaurants locaux favoris







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Uber Eats, un service additionnel de livraison de repas très attendu par les Québécois et qui comprend déjà près de 50 restaurants, est lancé à Québec.

Uber Eats est une application de livraison de repas sur demande, qui permet de livrer aux Québécois les repas qu'ils souhaitent en quelques clics. En partenariat avec déjà plus de 50 restaurants à Québec, Uber Eats propose des repas pour tous les goûts et occasions. Des spécialités culinaires locales aux grandes bannières nationales, Uber Eats offre une grande sélection d'options de restauration, toutes disponibles au même endroit et livrées rapidement et en toute fraîcheur - avec la fiabilité que vous attendez d'Uber.

Quelle que soit l'envie - une collation tardive, un dîner après l'entraînement ou un repas en famille - quelques clics suffisent. À partir d'aujourd'hui, Uber Eats commence à livrer une vaste sélection de repas de restaurants comme Chez Victor, Savini, ou La Galette Libanaise.

« En nous associant avec déjà près de 50 restaurants de la capitale nationale, nous sommes heureux de permettre aux Québécois de commander des repas de leurs restaurants préférés - en quelques clics. L'engagement d'Uber au sein de l'économie locale devient encore plus fort aujourd'hui en offrant de nouvelles opportunités économiques aux restaurateurs de Québec ainsi qu'aux partenaires-livreurs », explique Simon Brown, directeur général d'Uber Eats au Québec

Uber Eats offre aux Québécois, aux partenaires-restaurants et aux partenaires-livreurs plus d'avantages. Des centaines de restaurants peuvent maintenant se brancher au réseau de livraison d'Uber pour étendre leurs activités et rejoindre un nouveau réseau de clients potentiels. Les partenaires-livreurs ont aussi accès à encore plus d'opportunités flexibles de revenus.

« Depuis 25 ans Chez Victor propose des burgers gourmets en restaurants. Pour agrémenter les soirées en famille, entre amis ou un dîner entre collègues, nous désirons maintenant leur offrir la possibilité de les déguster à la maison ou au bureau, en tout confort. La rapidité du service est cruciale pour assurer la qualité de nos produits, celle-ci l'est autant en livraison. C'est pour cette raison que nous sommes fiers de proposer le service de livraison Uber Eats à notre fidèle clientèle » - Philippe Emmanuel Favron, propriétaire de Chez Victor.

« Je suis fier de m'associer avec Uber Eats afin de livrer les repas tant appréciés par ma clientèle directement à la maison. Pour moi, ce service de livraison rapide représente une opportunité de croissance pour mes restaurants, et à ce titre, je suis heureux de participer au lancement de cette application populaire à Québec. » - Yanick Parent, propriétaire des restaurants Bello, Savini et La Bûche

Les Québécois peuvent télécharger l'application Uber Eats ou visiter ubereats.com pour trouver le repas souhaité, livré où ils le désirent.

SOURCE Uber Canada Inc.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 10:30 et diffusé par :