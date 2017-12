GAC Motor fournit 380 véhicules en tant que fournisseur officiel des voitures de fonction du Fortune Global Forum 2017







- Les véhicules GAC Motor illustrent les progrès de la Chine en matière d'innovation automobile, lors du rassemblement des principaux dirigeants du monde des affaires et de la finance

GUANGZHOU, Chine, 12 décembre 2017 /PRNewswire/ -- GAC Motor, la marque automobile chinoise à la croissance la plus rapide en Chine, a été nommé fournisseur officiel des voitures de fonction du Fortune Global Forum 2017 (« le forum ») qui se tient à Guangzhou (Chine), fournissant 380 berlines GA8, SUV GS8 et monospaces GM8 pour l'occasion et démontrant sur la scène mondiale les progrès du secteur industriel chinois en matière d'innovation.

Placé sous le thème « Ouverture et innovation : façonner l'économie mondiale », le forum attire les dirigeants mondiaux, les PDG de multinationales et les dirigeants des principales sociétés chinoises, qui se réunissent pour échanger sur les problèmes et l'avenir de l'économie mondiale.

Guangzhou abrite les bureaux de 288 sociétés figurant sur la liste Fortune 500, dont 120 ont leur siège mondial ou chinois dans la ville du Sud. Le forum ne constitue pas uniquement une plateforme permettant à Guangzhou de présenter ses dernières réalisations, c'est également une vitrine permettant au monde de voir ses énormes possibilités commerciales et son potentiel.

Durant cet événement de trois jours, les invités du forum ont été frappés par la conception originale, la qualité supérieure, le niveau de sécurité cinq étoiles et le magnifique ressenti en roulant dans des berlines, des SUV et des monospaces GAC Motor. Les invités ont relevé que la conception des véhicules GAC Motor est très puissante, les lignes extérieures magnifiques et la finition intérieure exquise. Les PDG de multinationales se sont également rendus au siège de la société pour voir les procédés de fabrication des véhicules et ont salué l'esprit novateur de GAC Motor et la confiance prépondérante en la fabrication intelligente en Chine.

« Nous sommes honorés d'avoir été nommés fournisseur officiel des voitures de fonction du Fortune Global Forum 2017. GAC Motor entend redéfinir les critères haut de gamme du marché automobile chinois. Nos véhicules montrent la force et les capacités de production avancées des constructeurs automobiles chinois, mais aussi leur ouverture d'esprit et leur inventivité en matière de restructuration et de modernisation industrielles », a déclaré Yu Jun, le président de GAC Motor. « GAC Motor a réalisé une ligne de produits haut de gamme, aux conceptions révolutionnaires, qui aidera à créer une sensation de conduite écologique et à faible teneur en carbone. »

La berline GA8 d'élite, le luxueux SUV GS8 et le tout premier monospace GM8, au service du forum, font partie de la ligne haut de gamme de GAC Motor. La société est aujourd'hui le premier constructeur automobile à couvrir le marché des berlines, des SUV et des monospaces milieu à haut de gamme, avec une ligne complète de véhicules de classe C de luxe.

En tant que leader du secteur automobile chinois et précurseur de la stratégie de développement de l'Internet Architecture Board (IAB) de Guangzhou, GAC Motor met l'accent sur le développement intelligent, internationalisé et numérisé. La société a connu un taux de croissance composé de 85 % pendant six années consécutives, ouvrant ainsi la voie au développement reposant sur l'innovation, qui cible les marchés haut de gamme et met la qualité au premier plan.

L'objectif stratégique de GAC Motor est de créer une marque chinoise de calibre mondial qui atteigne le marché international. GAC Motor dispose en 2017 d'un réseau mondial de vente et de service dans 14 pays, couvrant le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est, l'Afrique et l'Amérique du Nord ; la société a également construit son premier centre de R-D en Amérique du Nord dans la Silicon Valley et prévoit d'investir le marché nord-américain d'ici 2019.

Yu Jun a déclaré : « GAC Motor est reconnu comme la 'Meilleure marque automobile chinoise' sur les marchés internationaux, il est donc impératif que nous poursuivions notre déploiement stratégique mondial, ce qui aidera le secteur automobile chinois à passer de fabricant de produits à acteur de marques réputées racontant la Chine. »

À propos de GAC Motor

Créé en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group. La société conçoit et fabrique des véhicules, des moteurs, des éléments et des accessoires automobiles de la plus haute qualité ; son taux de croissance en 2016 était de 96 %, le plus élevé parmi les marques chinoises sur la période concernée. GAC Motor se classe désormais au sommet de toutes les marques chinoises pour la cinquième année consécutive dans l'étude de qualité initiale Quality StudySM (IQS) 2017, réalisée par J.D. Power Asia Pacific. L'entreprise vise une capacité de production de 500 000 véhicules à l'horizon 2017 et d'un million de véhicules d'ici 2020.

