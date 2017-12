Le CRIM, partie prenante d'un des 100 meilleurs projets de R-D au monde de l'année 2017!







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'initiative ESGF a été sélectionnée parmi les 100 meilleurs projets de recherche et développement de l'année 2017 dans le cadre des R&D 100 Awards. ESGF (Earth System Grid Federation) est un effort de développement concerté en science du climat et du système terrestre qui réunit plusieurs partenaires d'envergure tels que la NASA et de nombreux centres de recherche d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Océanie, dont le CRIM. Depuis 1963, le programme R&D 100 Awards identifie et célèbre les 100 projets technologiques les plus révolutionnaires développées sur la planète dans tous les domaines, tant industriels qu'académiques ou gouvernementaux. Les gagnants furent dévoilés par R&D Magazine lors du 55e gala R&D 100 Awards qui s'est tenu à Orlando en novembre 2017.

ESGF se veut la première banque de données décentralisée en sciences du climat et de la Terre. Cette cyberinfrastructure en logiciel libre offre à chaque utilisateur l'accès aux résultats et modèles produits par des équipes de recherche partout à travers le monde. ESGF dessert actuellement 25 000 utilisateurs et gère plus de cinq pétaoctets (5 000 téraoctets) de données géospatiales et géophysiques. ESGF est à la fois un système de partage de données et de connaissances ainsi qu'un réseau qui favorise et facilite les partenariats entre chercheurs du monde entier dont les expertises ou les intérêts sont complémentaires.

L'expertise du CRIM en TI et en analyse géospatiale lui permet depuis des années de contribuer à plusieurs projets reliés à l'observation de la Terre et à la science du climat. C'est le cas par exemple du projet PAVICS mené par Ouranos en collaboration avec le CRIM. Le CRIM y met à profit son expertise en développement de plateformes de recherche afin de mettre sur pied une plateforme ouverte qui permet un accès rapide pour l'analyse et la visualisation d'information climatique et scientifique.

Depuis 2016, le CRIM travaille à accroître la présence de chercheurs et de partenaires canadiens dans le réseau ESGF, et y contribue en partageant les résultats de plusieurs de ses projets, dont la plateforme PAVICS et les bancs d'essais de l'Open Geospatial Consortium.

Cette récompense souligne l'importance cruciale de développer des réseaux d'échange d'information dans les domaines de recherche dont l'impact touche toutes les régions du monde.

À propos : Le CRIM est un centre de recherche appliquée et d'expertise en technologies de l'information qui rend les organisations plus performantes et compétitives par le développement de technologies innovatrices et le transfert de savoir-faire de pointe, tout en contribuant à l'avancement scientifique. Il est un organisme sans but lucratif et sa neutralité et la force de son réseau en font une ressource incontournable. Son action s'inscrit dans les politiques et stratégies pilotées par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, son principal partenaire financier. Le projet PAVICS est financé par CANARIE, Ouranos et le CRIM.

SOURCE Centre de recherche Informatique de Montréal (CRIM)

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 09:57 et diffusé par :