Prix des Médias CIVIS 2018 : le concours est ouvert / la date limite de dépôt des candidatures est le 20 janvier 2018







COLOGNE et LEIPZIG, Allemagne, December 12, 2017 /PRNewswire/ --

Une fois de plus, le Prix des Médias CIVIS pour l'intégration et la diversité culturelle en Europe distinguera les contributions des programmes diffusés à la radio, au cinéma, à la télévision et sur Internet, qui font la promotion de la coexistence pacifique des personnes ayant des origines géographiques et culturelles des plus diverses.

Nous sommes à la recherche des meilleurs programmes, vidéos web et sites Internet européens sur le thème de l'intégration et de la diversité culturelle. La date limite de dépôt des candidatures est le 20 janvier 2018.

Ce concours est ouvert aux candidatures sous forme de reportages, documentaires, commentaires, articles, scénarios, films et dessins animés (https://www.civismedia.eu/1/medienpreis/conditions-of-participation-2018/). Toutes les formes de création sont permises. Les prix des médias CIVIS sont assortis d'une dotation.

Toutes les chaînes de télévision, stations de radio, sociétés de production et fournisseurs d'accès à Internet basés dans l'Union européenne et en Suisse, ainsi que les écoles et universités de cinéma et de télévision, et les écoles de journalisme, de communication et médias, sont invités à soumettre leur candidature au prix des médias CIVIS 2018. Toutes les personnes résidant dans l'UE et en Suisse sont invitées à soumettre leurs vidéos Web.

Dépôt de candidature pour le prix des médias CIVIS 2018 :

https://www.civismedia.eu/1/medienpreis/registration-2018/

Le Prix des médias CIVIS est décerné par l'Association des entreprises publiques de radiotélévision de la République fédérale d'Allemagne (ARD), représentée par la Westdeutscher Rundfunk (WDR), en collaboration avec la Fondation Freudenberg. Ses partenaires médiatiques sont la radio nationale autrichienne, SRG SSR, RTV Slovénie, Deutsche Welle, Deutschlandradio, PHOENIX, ARTE, 3sat, l'Alliance des producteurs allemands, la Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) et l'UER. Ses partenaires de coopération sont le Commissaire en charge de l'intégration du Gouvernement fédéral allemand, l'Agence de l'UE pour les droits fondamentaux (FRA), le groupe médias WDR et la fédération allemande de football (DFB).

Le Prix des médias CIVIS est organisé sous le patronage du Parlement européen.

Contact auprès des médias :

CIVIS Media Foundation

for Integration and Cultural Diversity

Michael Radix

Tél. : +49(0)221-2775870

info@civismedia.eu | http://www.civismedia.eu



Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 09:45 et diffusé par :