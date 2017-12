Cambium Networks remporte un prix Best in Biz dans la catégorie responsabilité sociale







Le leader du haut débit sans fil récompensé par un programme international de remise de prix professionnels

ROLLING MEADOWS, Illinois, le 12 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseau sans fil, a reçu une médaille d'argent dans la catégorie de l'entreprise la plus socialement responsable de l'année lors des Best in Biz Awards 2017.

« Déterminer les vainqueurs dans la catégorie de l'entreprise la plus socialement responsable de l'année des Best in Biz Awards de cette année a été presque impossible. Ces sociétés placent la barre très haut en matière de meilleures pratiques dans le monde de l'entreprise », déclare Gina Jordan, du WLRN-Miami Herald News Tallahassee Bureau, qui figure pour la deuxième fois parmi les membres du jury Best in Biz Awards. « Il est difficile de choisir un gagnant lorsque tout le monde fait un aussi bon travail. Je félicite les dirigeants et les employés qui, par leur travail, font changer les choses. Les petites et grandes entreprises feraient bien de suivre leur exemple. »

« Redonner à la communauté est une valeur fondamentale de notre société », explique Atul Bhatnagar, PDG de Cambium Networks. « C'est pour nous un honneur de recevoir ce prix. Les employés de Cambium sont en mesure d'améliorer la vie d'autres personnes dans le monde en leur fournissant une connectivité haut débit sans fil et en soutenant des programmes éducatifs et familiaux. Aider les autres est un élément central de l'identité de Cambium Networks. »

Les activités récentes menées par les employés de Cambium Networks comprennent :

À propos des Best in Biz Awards

Les Best in Biz Awards, qui en sont à leur 7e édition, constituent le seul programme de remise de prix professionnels dont le jury est composé d'un panel indépendant de journalistes et d'analystes travaillant pour les plus importantes publications. De l'Associated Press au Wall Street Journal en passant par Businessweek, CNET, Consumer Affairs, Fast Company, Financial Times, Inc, Forbes, Fortune, Network World, PC Magazine, Reuters, San Francisco Chronicle, USA Today, Wired et bien d'autres, les Best in Biz Awards sont décernés chaque année par un panel de journalistes et de rédacteurs de renom travaillant pour les plus importantes publications. Les Best in Biz Awards sont uniques, car il s'agit du seul programme indépendant de remise de prix professionnels dont le jury est composé de membres de la presse et d'analystes de l'industrie. www.bestinbizawards.com/about/

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un fournisseur mondial de premier plan de solutions sans fil éprouvées permettant de connecter tout ce qui ne l'est pas encore : les personnes, les endroits et les objets. Grâce à sa vaste gamme de plateformes haut débit à bande étroite sans fil fiables, évolutives et sécurisées, Cambium Networks permet à tous les fournisseurs de services et opérateurs de réseaux industriels, d'entreprise et gouvernementaux de construire une connectivité haute performance, fiable et économique. L'entreprise compte actuellement plus de sept millions de radios déployées dans des milliers de réseaux exigeants dans plus de 150 pays. Basée dans les environs de Chicago et disposant de centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks vend ses solutions par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. www.cambiumnetworks.com.

Contact : Sara Black, +1-213-618-1501, sara@bospar.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325530/cambium_networks_logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 10:00 et diffusé par :